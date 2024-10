Bcl all'esame di Cecina

Rubriche : palla a due



venerdì, 4 ottobre 2024, 15:23

Cecina Basket – Basketball Club Lucca

L'aereo decollato la scorsa settimana e che porterà il Basketball Club Lucca ad atterrare per chiudere la prima fase del campionato ad inizio della primavera è ormai alto nei cieli. Saranno però diversi gli scali che dovrà effettuare prima dell'ultimo e tutti quanti presenteranno insidie.

La truppa di coach Olivieri, Sabato 5 ottobre si dovrà trovare con 5 ragazzi a centro campo alle 19 in punto al Palazzetto di Cecina, per affrontare una squadra tostissima.

Il Cecina Basket lo scorso hanno dominò in lungo e largo il campionato per cedere solo in finale contro la Fulgor Fidenza, poi promossa in B Nazionale e forse, ma con il senno di poi che non conta nulla, se Cecina Basket avesse giocato in casa, con molta probabilità oggi sarebbe nella categoria superiore, questo perché quando gioca tra le sue mura sembra avere in campo un uomo in più.

Il Cecina Basket si è ben comportato anche nella fase preseason, confrontandosi con diverse franchigie, come Spezia, Legnaia, Pontedera, Don Bosco Livorno, Cagliari e la Gema Montecatini, infilando cinque vittorie e una sconfitta, quella con la Gema Montecatini, squadra di B Nazionale.

Coach Da Prato ha ulteriormente rinforzato la squadra inserendo nuovi e validi giocatori, ma ne citiamo uno su tutti, Saccaggi una guardia di 190 cm, dell'89 un ingaggio decisamente fuori categoria.

Una squadra perciò, molto pericolosa, da prendersi letteralmente con le molle, alla quale i nostri ragazzi dovranno prestare molta attenzione, cosa di cui sono capacissimi, soprattutto adesso, dopo aver iniziato il campionato con un'ottima prestazione, acquisendo una maggiore conoscenza di se stessi e di cosa sono capaci di fare come gruppo, un pensiero espresso anche da coach Olivieri

"La prima giornata ha lasciato sensazioni positive ed ha elevato la consapevolezza e la fiducia nei nostri mezzi. Ogni partita è una nuova sfida e di sicuro quella di domani ci metterà a dura prova. Cecina ha fatto la finale lo scorso anno ed ha mancato di un soffio la promozione in B nazionale. Già questo fa capire la caratura del nostro avversario. Sono molto rinnovati avendo perso Turini, Bruni e Milojevic. Sostituiti da un giocatore che è un lusso per questa categoria come Saccaggi; seguito dagli innesti di Tintori e Dabo. Sono tiratori da tre punti molto temibili, e soprattutto in casa, riescono a esprimere il loro basket migliore. Dobbiamo fare una solida prestazione difensiva limitando i loro giocatori chiave e in attacco dobbiamo condividere la palla e non dare loro punti di riferimento costanti. Vignali sta recuperando ma sarà ancora in forse per domani."

Basket Cecina e Basketball Club Lucca si troveranno alle ore 19:00 di Sabato 5 Ottobre al Palapoggetti di Cecina, arbitreranno l'incontro il Sig. Emmanuele Simone di Genova e Franceri Davide di Savona