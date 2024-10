Rubriche



Bcl, inizia la serie di trasferte

sabato, 26 ottobre 2024, 17:05

Le giornate del campionato si susseguono, una dietro l'altra, con la precisa cadenza dettata dal calendario che è tutt'altro che lenta. Quella di domenica prossima è già la sesta gara, si ha però la sensazione che il campionato sia iniziato solo la settimana scorsa e che il risultato possa non essere così importante in questa fase. Al contrario è proprio in questa prima parte della stagione che si gettano le fondamenta per ottenere i risultati sperati a fine stagione: Ogni vittoria conseguita servirà a gestire la parte centrale del campionato con minore stress, concentrandosi maggiormente sul lavoro da fare.

Per il BCL è la terza trasferta, che dà il via ad una sequenza di partite ad alta pericolosità, in sequenza affronterà la Virtus Siena, la Mensana, Quarrata, Arezzo, Empoli e Costone e buttando la, un'azzardata, ma neanche poi tanto, previsione, gran parte dei componenti di questo plotone lo ritroveremo all'interno del gruppo delle sei squadre che andrà alla seconda fase, in cerca di un posto nei play-off. Quindi domenica 27ottobre c'è la prima trasferta in terra senese per andare a trovare la Virtus Siena che ha ormai abbandonato il suo fortino, il Palavivaldi per trasferirsi nel più confortevole, Pala Corsoni.

Ad oggi la Virtus Siena sta attraversando un momento non ottimale, ha ottenuto un'esaltante vittoria contro l'Etrusca San Miniato, ma anche quattro sconfitte, una con Castelfiorentino e le altre tre con le predestinate – previsione docet – Arezzo, Costone, Empoli.

Una situazione che non fa stare tranquillo il Bcl e nello specifico coach Olivieri che si troverà di fronte una squadra forte e decisa a fare punti per la causa e soprattutto determinata ad interrompere la striscia negativa che l'ha relegata sul fondo della classifica.

"Indubbiamente ci apprestiamo ad affrontare partite molto difficili in questo periodo. La Virtus viene da un periodo non roseo ma questo non ci deve ingannare. Sono costruiti per fare bene e saranno col dente avvelenato, in casa proveranno in tutti i modi a vincere la partita. Le guardie Bartoletti, Calvellini, Braccagni e Costantini sono un bel mix di velocità e precisione al tiro. Zocca è il giocatore più importante che lega i due reparti, ha punti nelle mani e ottima visione di gioco. Dal Maso, Gianoli, Joksimovic e Olleia sono quattro lunghi di livello molto alto per la categoria. La nostra settimana di allenamenti sta andando come nelle previsioni. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare la sfida di domenica, vogliosi di mettere in campo tutte le nostre qualità. Il roster sarà al completo.

Ora di inizio 17:30 di Domenica 27 Ottobre al Pala Corsoni di Siena, in campo ad arbitrare il match ci saranno il Sig. Barbarulo e Parigi di Firenze