Rubriche



Bcl, una gara dopo l'altra

martedì, 8 ottobre 2024, 22:11

Con la terza partita di campionato, nella quale il Bcl affronterà lo Spezia basket, Olivieri e la sua truppa entrano di fatto nel cuore della tempesta.

Il Bcl è sceso in campo sabato scorso e a 4 giorni di distanza eccola ad affrontare lo Spezia e tra altri 4 giorni dovrà vedersela in trasferta con l'Etrusca Basket San Miniato, solo al termine di questo difficile trittico, la squadra potrà riprendere il suo normale ritmo lavorativo.

E' anche vero che ritmi serrati permettono di tener alta la concentrazione, alto però, è anche il dispendio di energie e dare modo al fisico di recuperare come si deve specialmente in una fase come questa non è molto facile. Tornare da Cecina con due punti in tasca è innegabile che sia stata una botta di vita, di quelle belle forti e che abbia contribuito in modo determinante ad aumentare l'autostima di ogni singolo elemento, ma sopra tutto del gruppo. Chiunque però, transitando di palestra durante gli allenamenti o scambiando due parole con tecnici e giocatori, non ha potuto fare a meno di percepire come i ragazzi fossero concentrati sul lavoro e dalle poche battute scambiate, quanto tutti siano con i piedi per terra.

Il chip con il refrain registrato che coach Olivieri ha impiantato su tutti i giocatori e che sicuramente come lo scorso anno accompagnerà tutto il campionato è composto da poche parole che gireranno il loop " giochiamo una partita per volta, testa bassa e l'alzeremo per leggere la classifica solo all'ultima giornata di campionato "

Lo Spezia che scenderà al Palasport è già stato affrontato due volte dal BCL durante la Preseason, mettendo a referto una vittoria in trasferta e una sconfitta in casa. Questo per indicare che, malgrado l'assetto della squadra sia completamente nuovo a partire dal coach, i ragazzi sono già bene amalgamati: in campionato hanno perso in trasferta contro l'Etrusca San Miniato, un campo dal quale sarà raro che qualcuno ne possa uscire vincente e hanno invece dominato contro un'altra importante squadra come il Castelfiorentino. Che lo Spezia sia una squadra che gira bene lo si può leggere nelle statistiche, due gare e un minimo di 4/5 giocatori in doppia cifra e almeno altri due giocatori che si fermano tra gli 8 e 9 punti a partita, mentre Carpani, Merlo e Ramirez girano per adesso tra i 14 e i 29 punti una a partita.

Sono giocatori che conosce bene anche Olivieri e che ovviamente teme : "Il calendario ci obbliga a rimanere sempre sul pezzo e ci impone di guardare avanti come è giusto che sia. La partita di sabato non ha lasciato strascichi particolari dal punto di vista fisico e abbiamo tutti gli elementi per preparare la gara di mercoledì in questi due giorni. Spezia è una compagine molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Praticamente solo Carpani e Fazio sono stati confermati. Gli innesti del play Merlo e del tiratore Pettinaroli e Ramirez alzano la qualità degli esterni. Lo "stretch four" Morciano apre molto bene il campo coi suoi canestri da tre. Diaz e Tedeschi completano con qualità fisiche importanti il reparto lunghi. Sarà un'altra dura battaglia che ci metterà alla prova. I ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene. Come sempre garantiremo il massimo impegno davanti al nostro amato pubblico."

Appuntamento alle ore 21 di Mercoledì 9 Ottobre al Palasport, arbitrano l'incontro il Sig. Corso Marco di Pisa il Sig. Pampaloni Lorenzo di Arezzo