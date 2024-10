Rubriche



Il Bcl sbanca Cecina

domenica, 6 ottobre 2024, 16:53

18 – 35/37 – 52/57 – 68/74

12/18 – 23/19 – 17/20 – 16/17

Cecina Basket – Basketball Club Lucca

Cecina

Parietti , Pedroni , Spagnoli , Bresinski , Ticà , Bruci , Dabo , Saccaggi , Pistillo , Nannipieri , Pistolesi , Tintori

All. Da Prato, ass. Rota

BCL

Brugioni , Lippi 8, Dubois 11, Barsanti 9, Simonetti 11, Tempestini 8, Del Debbio 8, Vignali , Pierini 5, Candigliota , Trentin 15

All.Olivieri, ass. Pizzolante

Il Bcl si presenta in campo con la nuova divisa da trasferta, decisamente grintosa, dai colori neri con inserti rossi, in campo Dubois, Barsanti, Trentin, Del Debbio e il capitano Barsanti. Il primo possesso è casalingo, come i primi due punti, la risposta del Bcl non tarda e con un parziale da 0/8 costringe Da Prato a richiamare i suoi ragazzi in panchina spendendo il primo timeout.

A tre dalla prima sirena il tabellone riporta 6/14 costringendo la panchina casalinga ad iniziare le rotazione, sostituendo due elementi del quintetto iniziale, è però il Bcl che tine banco fino alla sirena facendo suo il primo quartoIl secondo quarto inizia con il Bcl protratto tutto in avanti, con tanta energia, forse la nuova divisa o forse ancora i ragazzi di coach Olivieri non hanno smaltito l'adrenalina della prima partita di campionato, ma in questa fase di gioco sta facendo vedere una bella pallacanestro.

Quando mancano tre minuti al riposo lungo il Bcl è a quota 37 con dieci lunghezze di vantaggio sui padroni di casa. In chiusura di quarto il Cecina è riuscito a modificare il suo gioco, migliorando il reparto difensivo e sfruttano la maggiore fallosità dei ragazzi di Olivieri, guadagnando biglietti validi per farsi un po' di giri in lunetta, recuperando molti dei punti che li separavano dal Bcl, fino a chiudere alla seconda sirena con solo due lunghezze di distanza.

Le squadre rientrano, iniziando praticamente una nuova partita e come ad inizio, sono i padroni di casa ad andare a segno per primi portandosi in parità. La tensione in campo è salita di livello e il gioco si è fatto più frenetico, portando con se imprecisioni in fase realizzativa, con il Bcl che riesce a tenere la testa dell'incontro con un vantaggio che oscilla tra uno e due punti, una situazione di precarietà che non aiuta a giocare bene.

A 5 minuti del terzo tempino il vantaggio si sposta sui locali per una lunghezza, è il primo vantaggio che Cecina può mettere a referto dopo 27 minuti di gioco. L'inerzia sembra aver voltato le spalle al Bcl che spesso trova il ferro ad opporsi ai suoi tiri, a due dalla sirena Tempestini riaccende l'entusiasmo impattando sul 49/49 poi Lippi dai liberi e Dubois dalla distanza per il 49/54 con Barsanti che va sui liberi per uno su due, ma ancora Cecina sulla sirena segna da tre e chiude sul 52/55, tre sole lunghezza per il BCl, da difendere e possibilmente incrementare negli ultimi 10 minuti di gioco.

Ancora una partita nella partita, dove si dovrà dare fondo a tutte le riserve di energia. Al secondo minuto un errore in attacco regala la palla del 57 pari ai padroni di casa, ma è ancora il Bcl che riprende in mano le redini del gioco, portandosi sul 59/62, ancora tre sole lunghezze da difendere, sbagliare in questa fase di gioco potrebbe essere molto rischioso, vanificando tutto il lavoro fatto fino a questo punto.

Un errore sotto canestro del Bcl costa subito caro, Cecina ribalta ancora e a 4 minuti dalla fine ribalta di nuovo il risultato 64/63.

A riportare avanti il Bcl ci pensa Dubois, poi Del Debbio replica e a un solo minuto dal termine il tabellone dice che i ragazzi di Olivieri sono avanti di 4 lunghezze, ma il Cecina ancora non molla, ci prova, ma è una prodezza di Trentin a mettere praticamente fine al match, più 6 e 20 secondi da giocare, troppo pochi, il BCL sbanca Cecina Finale 68/74