Il Bcl torna alla vittoria

domenica, 20 ottobre 2024, 22:34

BCL – CASTELFIORENTINO

24/22 – 23/16 – 65/66 – 84/76

24/22 – 47/38 – 18/28 - 10/10

Bcl: Landucci , Lippi 6, Dubois 18, Barsanti 8, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 3, Vignali 5, Pierini 5, Candigliota , Trentin 22, Cirrone .All. Olivieri, ass. Pizzolante

Castelfiorentino: Marchetti , Ciano 22, Rosi , Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli 12, Viviani , Carzoli , Falaschi 19, Miahjlovic 7, Cantini 8, Gutierrez. All. Guerriero, ass. Manetti

Partita importantissima per il Bcl, è uno di quegli appuntamenti da dove si è quasi obbligati ad uscire con i due punti in tasca. Fischio di inizio e iniziativa tutta biancorossa con Dubois subito a canestro per tre punti e poi ancora lui per il più 5, poi Pierini per l'8/0. Castello risponde in rapida sequenza con Corbinelli, Cantini e Falaschi per il ribaltamento 8/9, un vantaggio che gli ospiti alimentano e coltivano con metodo fino al 13/15 poi è di nuovo il Bcl a salire in cattedra che chiude il primo quarto sul 24/22.

Biancorossi che ripartono con Trentin e una tripla di Barsanti, utilissime per rimanere avanti, ma insufficienti per provare a staccare il Castelfiorentino. Ancora il Bcl a segno con Vignali che segna i suoi primi due punti della stagione, poi Trentin e Barsanti in acrobazia sigla il 38/30.

E' un Bcl che diventa sempre più padrone del campo, il suo vantaggio raggiunge il più 9 alla seconda sirena, 47/38. La ripresa è sempre biancorossa che raggiunge il più 11 dopo tre minuti di gioco, Castello prova a rifarsi sotto prima con Falaschi e Corbinelli poi Ciano e Mihajlovic recuperano fino ad impattare sul 64/64 a 50 secondi dalla terza sirena fino a ribaltare di nuovo il punteggio, 65/66 a fine terzo.

Ultimi 10 minuti a disposizione del Bcl per imporsi su un coriaceo Catelfiorentino, a ribaltare ancora è Lippi che chiude un gioco da tre, poi Tempestini ancora dalla lunetta e Simonetti da sotto per il nuovo vantaggio dei ragazzi di Olivieri, 71/66. Castello prova ancora a rifarsi sotto fino al 74/70, poi Trentin si fa un giro sulla lunetta per due su due siglando il 76/70.

La partita nel frattempo ha perso di fluidità e i fischi arbitrali si intensificano con il risultato di assistere a molti viaggi in lunetta, la voglia di portarsi a casa i due punti in palio è alta, in un campionato come quello di quest'anno le sconfitte rischiano di pesare come macigni, specialmente se avvengono in sequenza.

Del Debbio a zero canestri per tre quarti della partita, infila una tripla da distanza siderale per tre punti determinanti, se non la vera svolta del match, poi sono ancora i tiri dalla lunetta a muovere il punteggio, Trentin sigla 84/76 a un minuto dal termine mettendo una serissima ipoteca sulla partita, fino a quel momento in bilico portando ad 8 lunghezze il vantaggio su Castello.

Troppi punti da recuperare, il Bcl torna così al successo dopo due sconfitte che avevano seriemente messo in difficoltà la squadra di Olivieri. Finale al palatagliate, 84/76