Rassegna stampa: pari stretto per i rossoneri contro il Sestri Levante

giovedì, 10 ottobre 2024, 14:50

Al Palatagliate finisce 79-82 per i liguri: è la prima sconfitta per il Bcl in campionato con il rammarico di aver quasi regalato un intero quarto e più agli ospiti, servirà ripartire dal primo quarto e dall'ultimo, capace di recuperare 20 lunghezze in dieci minuti

martedì, 8 ottobre 2024, 22:11

Con la terza partita di campionato, nella quale il Bcl affronterà lo Spezia basket, Olivieri e la sua truppa entrano di fatto nel cuore della tempesta: tra altri quattro giorni dovrà vedersela in trasferta con l'Etrusca Basket San Miniato, solo dopo potrà riprendere il consueto cammino settimanale

lunedì, 7 ottobre 2024, 08:15

I rossoneri sprofondano a Perugia incassando un umiliante 0-4 e dando la sensazione di aver smarrito ogni certezza di gioco e nel carattere, come sottolineano i quotidiani in edicola.

domenica, 6 ottobre 2024, 16:53

Il Bcl che si presenta in campo con la nuova divisa da trasferta, decisamente grintosa, dai colori neri con inserti rossi, vince sul difficile campo di Cecina nella seconda giornata di campionato: 74 a 68 il finale