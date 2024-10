Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese ancora una volta penalizzata dall'arbitro

lunedì, 21 ottobre 2024, 09:18

I rossoneri non riescono ad andare oltre il pari a reti bianche a Carpi: da tre turni la squadra non va in gol, ma pesa anche l'ennesimo, clamoroso torto arbitrale con il rigore non assegnato nel primo tempo, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Polveri bagnate. A Carpi un pari senza reti. Non basta un dominio per 70' e il miracolo di Sorzi su Costantino. Il gol non arriva da tre turni e nel finale i rossoneri rischiano il ko". Pagelle: "Quirini canta e porta la croce. Visconti e Fazzi in gran spolvero". Gorgone: "Altri due punti persi per strada".

La Nazione titola: Pantera scippata ancora una volta. Un rigore negato a Dumbravanu". Pagelle: Il difensore centrale e Quirini i migliori. Gli altri sufficienti. Gorgone: "Il fallo in area era nettissimo".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo.

