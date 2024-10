Rassegna stampa: Lucchese, crollo verticale

Altri articoli in Rubriche

domenica, 6 ottobre 2024, 16:53

Il Bcl che si presenta in campo con la nuova divisa da trasferta, decisamente grintosa, dai colori neri con inserti rossi, vince sul difficile campo di Cecina nella seconda giornata di campionato: 74 a 68 il finale

venerdì, 4 ottobre 2024, 15:23

La truppa di coach Olivieri, Sabato 5 ottobre si dovrà trovare con 5 ragazzi a centro campo alle 19 in punto al Palazzetto di Cecina, per affrontare una squadra tostissima: il Cecina Basket lo scorso hanno dominò in lungo e largo il campionato per cedere solo in finale contro la...

martedì, 1 ottobre 2024, 08:31

I rossoneri, davanti a quasi 4000 persone, si fanno raggiungere ancora una volta in casa, stavolta dal Milan B, e continua l'astinenza dalle vittorie al Porta Elisa che dura ormai da sei mesi, come sottolineano i quotidiani in edicola

lunedì, 30 settembre 2024, 15:09

La filiale di Cascina di Banca di Pescia e Cascina ha ospitato un evento dedicato alla prevenzione delle malattie cardiache, realizzato in collaborazione con "Amici del Cuore della Valdinievole" e Fior di Mutua ETS. Questa iniziativa ha rappresentato un'occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sull'importanza della salute cardiaca