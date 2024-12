Rubriche



Bcl a Spezia in cerca di riscatto

mercoledì, 11 dicembre 2024, 08:47

Turno infrasettimanale per il Basketball Club Lucca, mercoledi 11 dicembre dovrà salire a La Spezia per giocare la 14esima giornata di un campionato che sta correndo a rotta di collo verso la fine della prima fase.

In soli quindici giorni tra disputate e da giocare saranno quattro le partite da depennare dal girone di ritorno, oltre il 30% delle giornate in calendario e con una classifica così corta come l'attuale e soprattutto facilmente modificabile, ogni partita da qui in avanti si trasforma in un dentro o fuori.

Attualmente la Tarros Spezia, anche per la sconfitta subita in trasferta a Castelfiorentino si trova in ottava posizione, praticamente fuori dai giochi, ma a quota dodici punti, quindi in piena bagarre con Quarrata, anch'essa a dodici e con Mens Sana e Arezzo a quattordici punti.

La Tarros Spezia esce da due sconfitte consecutive che hanno di fatto frenato la rincorsa che li aveva portati a ridosso del gruppo di testa, una rincorsa favorita anche dall'essere tornati qualche tempo fa sul mercato, in cerca di rinforzi, una ricerca che si è concretizzata con l'acquisto di Loschi, giocatore "pesante" che dal 2008 vaga tra parquet di Lega 2, A2, B nazionale.

Loschi è andato ad implementare un roster già di per se molto forte, composto da giocatori con buoni punti nelle mani, come Ramirez, Pettinaroli, Morciano, Merlo, Dias che girano a non meno di 10 punti a partita, ma le novità in casa dello Spezia non si limitano al roster, dopo la sconfitta con Castelfiorentino la società ha deciso di sollevare l'allenatore Diacci, riportando in panchina Mori ex allenatore della Tarros negli anni 2005/2006

In casa del BCL l'imprevisto stop di Domenica con Cecina non ha avuto grossi contraccolpi, la squadra si è ritrovata con coach Olivieri e dopo una onesta analisi su cosa non ha funzionato con Cecina, hanno ripreso gli allenamenti con il consueto ritmo, consapevoli che a Spezia non sarà una passeggiata, ma che il BCL ha tutte le carte giuste per giocarsela e vincere.

Un atteggiamento propositivo e positivo espresso da tutto quanto lo staff, utilissimo per avere le giuste motivazione per affrontare una partita che sarà davvero difficile da gestire, considerando gli stati emotivi in cui si trovano in questo momento le due franchigie che dovranno affrontarsi

"La partita di domani avrà un'importanza capitale, sia per noi che per loro. I turni infrasettimanali nascondono sempre delle insidie per il semplice motivo che non siamo abituati a giocare nei giorni feriali. Spezia ha un pacchetto di esterni con tantissimi punti nelle mani. Con l'arrivo di Loschi sono ancora più temibili. Dobbiamo vendicare la sconfitta in casa dell'andata. Tutti siamo consapevoli del perché abbiamo fatto un passo falso domenica scorsa e i ragazzi hanno fatto un'analisi obiettiva del perché è successo. Adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti. E sono sicuro che lo faremo a partire da Spezia."

Palla in aria alle ore 21:00 di Mercoledi 11 Dicembre, presso il Palasprint di La Spezia, arbitreranno l'incontro il Sig. Franceri di Savona e Marinaro di Pisa.