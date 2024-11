Rubriche



Bcl, missione compiuta: sbancata Empoli

domenica, 17 novembre 2024, 08:10

Use Empoli – BCL

22/15 – 33/36 – 64/55 – 72/75

22/15 – 11/16 – 31/19 – 8/20

Empoli: Giannone 16, Baccetti5 , Sesoldi 9, Rosselli 3, Ramazzotti , De Leone 8, Mazzone 8, Quartuccio 7, Tosti 2, Marini , Regini , Maric 14

All. Valentino, ass. Elmi

BCL: Landucci , Brugioni , Lippi 14, Dubois 10, Barsanti 10, Simonetti 14, Tempestini 6 , Del Debbio 4, Vignali , Pierini 6, Candigliota , Trentin 11

Fischio di inizio e primo possesso per il BCL, è un inizio di partita molto guardingo, il primo canestro arriva dopo due minuti di gioco da un libero, firmato Simonetti, il secondo canestro arriva dopo altri due minuti. E' il Bcl che prova a dettare le regole portandosi in vantaggio ai cinque minuti del primo quarto, momento in cui la partita prende corpo e il tabellone inizia a muoversi con una certa velocità.

A due dalla sirena i biancorossi di Olivieri conducono per il 13/14, poi Maric, Sesoldi, Leone e Giannone fanno volare l'Use Empoli 22/15 di fine quarto. Secondo quarto ancora una volta lento a partire, il primo canestro a firma Pierini arriva dopo gli ormai canonici due minuti, poi il match si anima ed è tutto merito del BCL che per sette minuti tiene inchiodati i padroni di casa concedendogli solo due punti, non riuscendo però a finalizzare le molte occasioni che gli si presentano in attacco. A tre dal termine del secondo quarto il tabellone mostra un 29/26 grazie ad un canestro di Giannone dall'area. E' capitan Barsanti a salire in cattedra e con l'aiuto di Lippi il BCl si porta sul 31/36 a meno di un minuto dal riposo lungo, un lasso di tempo che i padroni di casa sfruttano per accorciare al 33/36 a fine tempo.

Decisamente più vivace l'inizio del terzo quarto con le due squadre che si alternano al comando, ma decisamente avaro per i ragazzi del BCL che pagano le bassissime percentuali, sia dall'area, ma soprattutto dalla lunetta dei liberi, concedendosi ai contropiedi dei padroni di casa che passano a condurre con otto lunghezze di vantaggio dopo quasi sei minuti di risultato in pareggio. Otto lunghezze che danno l'impressione di aver spaccato la partita, contro una squadra come l'Use Empoli recuperare un distacco anche se non così importante è sempre un'impresa che richiede un surplus di energia notevole.

Ultimo quarto di un match tiratissimo, di fronte al BCL c'è l'Use Empoli, la prima in classifica e in campo si vede bene, ma i ragazzi di Olivieri non mollano un solo centimetro e con grande caparbietà risalgono dal meno undici al meno quattro a circa quattro minuti dalla sirene finale. Sono ancora tanti i – ferri – che il BCL colleziona fin dall'inizio di partita.

72/70 e meno di due minuti al termine, tutto è ancora possibile, Dubois trova la tripla del più uno, 72/73 palla in mano ai padroni di casa e solo 40 secondi rimasti prima di chiudere il match. Definire con un aggettivo quello che sta accadendo in campo è quasi impossibile trovarlo. Sul tabellone sono rimasti 23 secondi, in campo c'è molta tattica, falli e adrenalina che gira ormai a livelli stratosferici, i secondi rimasti sono solo sette e la palla questa volta è in mano al BCL, fallo su Barsanti e il capitano dai liberi non perdona, due su due e chiude con un parziale da paura, 8/20 per il 72/75 il finale. La truppa di Olivieri sbanca il Palasammontana regolando la prima in classica lanciando un messaggio forte e chiaro il BCL c'è ed è pronto a vedersela con tutti quanti.