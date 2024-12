Rubriche



Il Bcl sfida la capolista

sabato, 14 dicembre 2024, 14:16

Il BCL torna a giocare in casa, tra le sue mura e i suoi affezionati tifosi, pronti a sostenerla per una delle partite più complicate da venirne a capo. Al Palatagliate arriva la prima della classe, l'Etrusca San Miniato Una squadra che in casa non ha mai perso, ma che per fortuna in trasferta ha segnato il passo, con Mens Sana, Virtus Siena e USE Empoli, il suo ruolino di marcia dice che in trasferta ha vinto 4 partite e ne ha perse tre.

Per contro il BCL ha al suo attivo 4 vittorie casalinghe e due sconfitte e quindi un rapporto vinte perse più favorevole, interessanti da guardare anche le percentuali, i San Miniatesi hanno un 2,4% in più di canestri fatti, ma i ragazzi di Olivieri hanno un 4,6% di canestri subiti in meno, dati che indicano già prima della palla a due che tipo di match sarà, è vero che di media l'Etrusca Basket segna 81 punti in trasferta, ma è altrettanto vero che il BCL in casa ha una media di soli 73 punti subiti.

L'Etrusca è sicuramente la squadra più giovane del campionato, con un'età media di 21 anni, allenati da Martelloni, un allenatore con un curriculum zeppo di successi ottenuti con squadre tutte giovanili, sicuramente il più adatto ad allenare una squadra come l'Etrusca San Miniato e l'attuale posizione di classifica lo conferma.

Con queste premesse sarà sicuramente battaglia, dall'inizio alla fine, tenendo ben presente che le due squadre hanno avuto a disposizione solo due giorni per prepararsi, tutte e due sono state impegnate nel turno infrasettimanale che le ha impegnate non poco, il BCL in una partita tiratissima a La Spezia, e L'Etrusca basket che ha dovuto faticare più del previsto per piegare il Castelfiorentino.

Il morale in casa del BCL è a un buon livello, dopo aver digerito l'amarezza della sconfitta casalinga con Cecina, la vittoria in trasferta contro la fortissima Tarros Spezia ha ridato vigore e nuovo entusiasmo, ma davvero non c'è da stare tranquilli con un'ospite simile al Palatagliate, una sensazione percepita e ben chiara che viene fuori anche dalle parole di coach Olivieri.

"San Miniato merita di essere dov'è. Stimo moltissimo il coach che fa migliorare i propri giocatori e da un'identità chiara alla squadra. Sono molto atletici e con tanti giocatori giovani che però hanno anche ottime qualità tecniche. La loro forza è il fatto che in difesa mettono tutti in difficoltà con cambi sistematici, raddoppi e grande pressione sulla palla. In attacco sono tutti pericolosi da oltre i 6,75. È un avversario col quale ci si approccia male in quanto fanno una pallacanestro diversa da tutte le altre ma tremendamente efficacie. Abbiamo un paio di allenamenti per prepararci e dovremo sfruttarli al massimo. Nella vittoria con Spezia ho visto i ragazzi con gli occhi giusti e con una grande forza di volontà. Sono sicuro che vorranno vendicarsi della sconfitta dell'andata. Sarà fondamentale l'apporto e il sostegno dei nostri amati tifosi."

Palla a due alle 20:30 di Domenica 15 Dicembre, un orario dovuto alla concomitanza del calendario di B nazionale che vede giocare la Fabo Montecatini alle 17:30, sempre al Palatagliate e per l'occasione le due società hanno siglato un speciale accordo, nello specifico, a chi acquista il biglietto per vedere la partita della Fabo Montecatini, viene data la possibilità di assistere anche alla partita del Basketball Club Lucca, riservandogli uno sconto del 50% sull'acquisto del biglietto, presentando ovviamente il tagliando d'ingresso acquistato per l'incontro precedente. Arbitreranno l'incontro il Sig.Nocchi di Pisa e il Sig. Vozzella di Genova