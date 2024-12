Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, fine corsa per l'allenatore?

martedì, 10 dicembre 2024, 09:30

I rossoneri escono ancora una volta battuti al termine di una gara comunque giocata con carattere e in inferiorità numerica: ora la panchina di Gorgone è a rischio, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese sfortunata, ko su rigore. Ora la panchina è a forte rischio". Pagelle: "Magnaghi ko per un infortunio, Palmisani respinge male, Gasbarro lascia briciole a Ogunseye". E ancora: "Colucci, ex tecnico di Juve Stabia e Spal in pole per sostituire Gorgone".

La Nazione titola: "Lucchese-Arezzo: derby amaro. Il Cavallino si fa beffa della Pantera. I rossoneri per più di un'ora in dieci". Pagelle: "Una prova opaca Sabbione paga l'errore fatale". Conte: "Gorgone? Decideremo oggi. I ragazzi hanno dato tutto, ma non è bastato. Con il tecnico parleremo con franchezza e vedremo".

Corriere dello Sport-Stadio: "Arezzo, un blitz di rigore. Espulsi Sabbione e Gorgone, Lucchese ancora ko". Tuttosport: "Lucchese ko con l'Arezzo, gorgone rischia". Gazzetta dello Sport: "Arezzo e Monopoli gioie in trasferta". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.