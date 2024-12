Rassegna stampa, punto d'oro a Sassari

Altri articoli in Rubriche

domenica, 15 dicembre 2024, 22:52

Grande partita dei biancorossi contro la capolista San Miniato: i ragazzi di coach Olivieri si impongono con il punteggio di 80 a 64 e raggiungono la testa della classifica. Dubois stratosferico mette a segno 25 punti

sabato, 14 dicembre 2024, 14:16

Al Palatagliate (domenica, ore 20,30) arriva la prima della classe, l'Etrusca San Miniato. Una squadra che in casa non ha mai perso, ma che per fortuna in trasferta ha segnato il passo, con Mens Sana, Virtus Siena e USE Empoli, il suo ruolino di marcia dice che in trasferta ha...

giovedì, 12 dicembre 2024, 08:48

In un match tiratissimo, i biancorossi trovano la zampata vincente assicurandosi la vittoria per 79 a 78 e riscattando il passo falso di tre giorni prima: Del Debbio, Dubois e Pierini in doppia cifra

mercoledì, 11 dicembre 2024, 08:47

Turno infrasettimanale per il Basketball Club Lucca, stasera dovrà salire a La Spezia per giocare la 14esima giornata di un campionato che sta correndo a rotta di collo verso la fine della prima fase