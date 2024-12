Rubriche



Vittoria al fotofinish per il Bcl

domenica, 1 dicembre 2024, 20:37

Olimpia Legnaia – Basketball Club Lucca

16/24 – 36/44 – 64/66 – 86/88

16/24 – 20/20 – 28/22 – 22/22

Olimpia: Landi, Pedicone, Isaia, Merlo 5, Tonello 8, Bruno 2, Scali 13, Stoch 21, Nessi 3, Nepi 19, Del Secco 13, Senghor 2 All. Russo, ass. Armellini.

BCL: Landucci 2, Brugioni, Lippi 10, Dubois 19, Barsanti 19, Simonetti 12, Tempestini, Del Debbio 7, Vignali, Pierini 4, Candigliota, Trentin 15 All. Olivieri, ass. Pizzolante

Primi venti secondi di giuoco ed è lo 0/4, prima Lippi e poi Barsanti a segno da sotto canestro, la replica è affidata a Scali dai liberi, per uno su due, poi Trentin, Simonetti e Del Debbio portano il BCL sul 1/13 dopo quattro minuti di gioco.

E' un primo quarto a senso unico, il BCL, in questa prima fase del match ha il completo controllo su tutte le azioni di gioco, 5/19 con ancora quattro minuti prima che la sirena suoni. Del Secco e Nepi provano a ricucire con un canestro da sotto e uno dagli oltre sei metri per il 12/22, ed è sempre Nepi che si è caricato la squadra sulle spalle, aiutato poi dal De Secco per il 16/22, infine Barsanti chiude il quarto con un canestro per il 16/24

Il BCL riparte con Lippi, poi Trentin e Pierini, poi è l'Olimpia a cercare di prendere in mano le redini della partita e lo fa con Nessi e l'onnipresente Nepi già in doppia cifra a siglare il 26/35 e sempre Nepi mette a referto altri due punti per il 28/35. Olimpia che col trascorrere dei minuti riesce a trovare buone occasioni per tiri liberi avvicinandosi al BCL che con precisione chirurgica però riesce ad annullare sistematicamente, fino a mantenere otto lunghezze di vantaggio alla seconda sirena.

La ripresa l'apre l'Olimpia con Merlo da tre poi è un'assolo bianco rosso fino al 42/60, quando Scali mette a segno due triple in sequenza, dando vita a nuova alla partita, i padroni di casa si esaltano e alzano il ritmo ricucendo i meno diciotto fino ad arrivare al meno tre che mette in discussione tutto il lavoro fatto.

I ragazzi di Olivieri hanno perso smalto e le percentuali si sono abbassate, tanto che l'Olimpia arriva vicinissima ad impattare in chiusura di quarto, 64/66 con un parziale di 28/22 che la dice lunga su come è stato giocato il terzo quarto.

Nel primo minuto dell'ultimo quarto, i padroni di casa vanno in vantaggio per la prima volta per una lunghezza, poi Simonetti e Lippi ristabilscono le gerarchie, ma ha vita breve, l'Olimpia è pià viva che mai e torna a condurre. Il clima in campo si è intanto surriscaldato i falli, tra veri e presunti si sono moltiplicati, spezzettando la partita in tantissimi periodi di pochi secondo ognuno.

Adesso è il BCL ad inseguire 74/73 con poco più di cinque minuti sul cronometro ancora da giocare, Barsanti da centro campo per la parità poi dai liberi va al 76/79 in un match che sta diventando sempre più incandescente. Il BCL prova a riprendere il largo sul 79/84 ma i falli di squadra incombono pesantemente, permettendo ai padroni di casa di fare diversi viaggi sulla lunetta dei tiri liberi, pareggiando il conto dei canestri fatti.

Una prodezza di Dubois porta il BCL sul più due con solo quaranta secondi rimasti al termine e palla in mano ai padroni di casa che non si fanno sfuggire l'occasione per pareggiare di nuovo a 18 secondi dalla sirena. E' ancora Dubois che si esibisce dall'area per il nuovo più due, lasciando un solo secondo agli avversari, troppo poco per permettere all'Olimpia di spuntarla, è un'altra vittoria al fotofinish per il BCL che porta la striscia positiva a sei vittorie consecutive, con cinque ragazzi in doppia cifra, finale al Palfilarete 86/88.