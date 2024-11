Rubriche



Bcl al giro di boa min quel di Arezzo

sabato, 23 novembre 2024, 17:37

Ultima del girone di andata del campionato di serie B Interregionale per vedere chi sarà, mutuando dal calcio una sua specifica invernale, chi si potrà fregiare del titolo di campione d'inverno.

Tre le squadre che possono ambire al titolo, ma di nessun valore, l'Etrusca San Miniato, l'Use Empoli e il Basketball Club Lucca, tutte a 14 punti, San Miniato in trasferta a casa del Cecina, l'Use Empoli invece ospiterà Quarrata e il BCL in trasferta contro quell'Arezzo che più di una volta, in campionati passati ha fatto lo sgambetto ai biancorossi.

Questa volta i numeri da mettere sui piatti della bilancia, fanno pendere i piatti leggermente verso gli aretini, quattro le vittorie casalinghe per l'Arezzo e tre quelle in trasferta del Bcl, in vantaggio però per punti fatti fuori casa e leggermente sotto per quelli subiti. Quello che invece potrebbe far pendere con forza il piatto della bilancia, a favore del team di Arezzo sono le motivazione con cui scenderanno in campo i ragazzi di Fioravanti.

La squadra proviene da tre sconfitte consecutive, rimediate con Spezia, San Miniato e l'ultima dal fanalino di coda Castelfiorentino, siamo quasi certi che Olivieri e la sua ciurma, troveranno gli amaranto aretini molto ma molto determinati e pronti ad una lotta con il coltello tra i denti per interrompere la serie negativa.

Comunque sta di fatto che a prescindere dalle motivazioni l'Arezzo ha ottimi giocatori capaci di far male agli avversari, gente come Bischetti con 12 di media, Buzzone a quasi 17, ma anche Prenga, Toia che ha un 11,3 di media e smista palle ai compagni come fosse un distributore di chewing gum, tutti giocatori da attenzionare con cura, se il BCL vuole provare a portarsi a casa i due punti. In casa biancorossa l'umore è decisamente alto e l'autostima è salita in modo considerevole, tutto merito delle quattro vittorie consecutive centrate che hanno dato sostanza alla classifica e data maggiore coesione al gruppo.

Ma se il morale è alto, il livello delle batterie è basso, un campionato così serrato, specialmente quando c'è il match infrasettimanale che obbliga le squadre a tre partite in meno di otto giorni, non da modo di recuperare a pieno le energie seminate per strada e tanto meno riassorbire quei risentimenti articolari che arrivano dopo ogni partita. Coach Olivieri nel poco tempo a disposizione ha dato più rilevanza al recupero fisico, sapendo che sarà una partita dura, dove oltre la tecnica conterà molto la tenuta fisica e mentale.

"Partita che sarà molto difficile. Primo perché è la terza partita in 8 giorni e poi perché Arezzo avrà sicuramente il dente avvelenato dopo la sconfitta subita a Castello. In casa hanno dimostrato sempre una solidità di gioco di altissimo livello. Completamente rinnovati rispetto allo scorso anno, gli esterni Bischetti e Buzzone sono pericolosi sia fronte che spalle. Lemmi e Prenga sono fisici e hanno punti nelle mani. Il tutto orchestrato da Toja, uno dei migliori play del campionato. Sarà fondamentale recuperare energie e freschezza fisica. Ci prepareremo al meglio sfruttando al massimo il tempo a disposizione"

Appuntamento al Palasport Mario Agata di Arezzo Domenica 24 Novembre alle ore 18:00 per la palla a due, l'incontro sarà arbitrato dal Sig. Barbarulo di Firenze e Cavasin di Livorno