Bcl, ecco la difficile trasferta di Empoli

sabato, 16 novembre 2024, 08:08

Un passo alla volta, questa la politica che ostinatamente il Basketball Club Lucca porta avanti, ogni partita è un solo passo, ogni partita è a se, ogni partita è una storia diversa, nessuna di quelle in calendario avrà mai un esito già scritto. Il BCL esce da due belle vittorie, due passi importanti che l'hanno avvicinata ai quartieri alti della classifica, sabato dovrà farne un altro e questa volta è più incerto del solito, non sarà semplice trovare dove appoggiare saldamente il piede per completare il passo.

L'Empoli è una squadra molto forte, in questa prima fase che sta volgendo al termine ha perso una sola volta, mettendo in cascina 14 importantissimi punti che l'hanno posta ai vertici della classifica e con 4 lunghezze di distacco dalle inseguitrici. Il coach Valentino ha conservato quasi l'intero roster dello scorso anno, segno evidente della bontà del gruppo, capace di portare a casa il risultato senza esaltanti performances, hanno almeno nove giocatori che riescono ad andare a segno registrando dai 4,5 punti a partita ai 14,9 di Maric, al contrario del BCL che può contare su non più di sette giocatori che realizzano dai 4,5 punti agli impressionanti 17,1 di Trentin.

Coach Olivieri si troverà davanti un organico ben rodato, con molti giocatori in grado di – pungere -ma non è la sola cosa ad impensierire lo staff del BCL, giocare alla Palestra Lazzari e uscirne vincenti è un'impresa ciclopica, di fatto è un vero e proprio fortino quasi inespugnabile, riprova lo sono le quattro partite casalinghe vinte dall'USE Empoli.

In casa BCL si è lavorato sodo in settimana, molto anche a livello fisico per recuperare un pò di acciacchi venuti fuori dalla dura partita con Quarrata, che potrebbero penalizzare il rendimento di alcuni giocatori in una momento così importante del campionato. Olivieri questa volta è più pragmatico del solito, un modo che gli viene dalla giusta percezione di cosa troveranno al Pala Sammontana e di quanto sarà difficile giocarsela.

"Empoli sta dimostrando una solidità di gran lunga superiore a tutte le altre in questo momento. A parte il record che parla da solo, sette vittorie e solo una sconfitta, giocano veramente a un livello un gradino sopra tutte le altre; sia dal punto di vista tecnico tattico e soprattutto dal punto di vista fisico. Hanno valorizzato il gruppo e il lavoro fatto l'anno scorso confermando in toto il roster e hanno inserito un bomber come Maric al posto di Cerchiaro. Questo gli permette di giocare in un sistema dove i giocatori si conoscono a memoria con Rosselli che gioca meno minuti rispetto lo scorso anno ma molto più di qualità, cosa che per gli avversari è davvero preoccupante. Giocare al Pala Sammontana è molto difficile. Il fattore campo si fa sentire moltissimo. Il nostro obiettivo è di esprimere il nostro basket contro un avversario di altissimo livello. Ci siamo preparati a dovere ma abbiamo ancora Vignali fuori e Trentin in forse per un risentimento muscolare. Dovremo mettere in campo personalità e determinazione. Il campionato sta dimostrando che ogni partita è una storia a se, e in ogni giornata vince chi se lo merita sul campo, a prescindere dal valore delle squadre." L'inizio partita è fissato per sabato 16 novembre alle ore 21 alla Palestra Lazzari di Empoli, arbitreranno l'incontro il Sig. Zanzarella di Siena e Russo di Firenze