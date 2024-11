Rubriche : palla a due



Il Bcl sbanca anche Arezzo

lunedì, 25 novembre 2024, 22:36

Sba Arezzo – Basketball Club Lucca

20/22 – 39/37 – 54/67 – 71/90

20/22 – 19/15 – 15/30 – 17/23

Arezzo: Scortica 3, Toia 12, Nica, Iannicelli, Buzzone 11, Lemmi 12, Prenga 18, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi, Bischetti 13.All. Fioravanti, ass. Liberto

BCL: Landucci, Brugioni, Lippi 2, Dubois 26, Barsanti 11, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 11, Vignali, Cirrone 1, Pierini 2, Trentin 21. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Ad aprire il match è Trentin con un tiro dall'arco per i primi tre punti, poi sono i padroni di casa che rispondono con due canestri dall'area e una tripla per il 7/3. Il BCL replica con Del Debbio, poi Trentin gli fa da eco, Lippi e Simonetti per il 12/13 a tre minuti dalla prima sirena. I ragazzi di Olivieri danno l'impressione di poter gestire il match con sufficiente autorità, ben organizzati e con buone percentuali, qualche sbavatura in difesa però permette ai padroni di casa di ricucire a pochi secondi dal termine per il 20/22 alla sirena.

La ripresa è firmata da Dubois, prima da due e poi con due tiri scoccati dalla distanza, i padroni di casa si affidano a Bischetti e Prenga sempre per ricucire, ma ancora una volta è il BCL che strappa con Tempestini a quattro dal riposo, posizionando il BCL avanti di quattro lunghezze. A 90 secondi dal riposo Arezzo riporta il naso avanti grazie a due liberi, Tempestini risponde per le rime da tre e altrettanto fa Buzzone chiudendo il secondo quarto sul 39/37.

L'inizio della ripresa si colora di amaranto con un tentativo di fuga, subito riassorbito dal BCL che si riporta avanti di una lunghezza ai cinque minuti del terzo tempino, poi arriva il 43/48 come parziale, con quattro punti realizzati da Barsanti che si fa perdonare una palla persa malamente.

Fioravanti chiama in panchina i suoi ragazzi, ma l'uscita è favorevole al BCL che trova con Del Debbio altri due punti, poi tre con Trentin e altri tre con Dubois, costringendo Fioravanti a chiedere un'ulteriore Timeout.

L'amaranto iniziale lentamente, ma inesorabilmente ha virato sul rossonero del BCL che di forza è scappato con i canestri di Basanti, Dubois, già a 13 canestri, Del Debbio con 11 e Trentin con 18 per il finale di quarto di 54/67 Ultimo quarto con Dubois cha da spettacolo, ma è ancora presto per mettere la parola fine al match, lo Sba Arezzo ha alzato la pressione, cercando di mettere in difficoltà la difesa del BCL, il cui vantaggio è sempre di 12 lunghezze.

A cinque minuti esatti dal termine il BCL ha ancora 12 lunghezze di vantaggio, sul tabellone capeggia il 63/75 un vantaggio che i ragazzi di coach Olivieri stanno tenendo stretto, difendendosi coi denti dai reiterati attacchi dei padroni di casa. Ancora una tripla di Dubois e un canestro dall'area di Barsanti a due minuti dalla sirena finale, zittiscono definitivamente il pubblico aretino costretto a leggere sul tabellone un impietoso 69/85.

Il BCL si avvia comodamente al suo quinto successo consecutivo allungando la striscia positiva grazie ad un grande Dubois che letteralmente dominato in ogni parte del campo, chiudendo con un personale di 26, ma il BCL ne ha portati altri quattro in doppia cifra, Barsanti, Simonetti, Del Debbio e Trentin, finale ad Arezzo 71/90