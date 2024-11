Rubriche



Il Bcl torna alla vittoria

domenica, 10 novembre 2024, 22:44

BCL – Quarrata

18/21 – 37/33 - 57/55 – 75/69

18/21 – 19/12 – 20/22 – 18/14

BCL: Landucci, Brugioni, Lippi 3, Dubois 20, Barsanti 16, Simonetti 5, Tempestini 3, Del Debbio 11, Pierini 6 , Candigliota, Trentin 11, Cirrone All. Tonfoni, ass. Giuntoli

Quarrata: Angelucci 10, Artioli 2, Nyuol , Balducci 10, Molteni 13, Calabrese 17, Bortnikovs 3, Regoli 7, Pieralli, Antonini 1, Babovic, Tiberti 11

Prime schermaglie dopo il fischio d'inizio e palla a Del Debbio per il più tre, mentre per gli ospiti risponde Regoii, a seguire Calabrese da tre e ancora lui da due. I ragazzi dell'ex Tonfoni provano a scappare portandosi sul più otto sfruttando almeno tre palle perse dai biancorosso. La maggiore fisicità sotto canestro degli ospiti si fa sentire tutta, mentre il BCL cerca di tamponare l'assalto sfruttando i tiri liberi per il 10/15.

Angelucci, Regoli e Tiberti, hanno già dato prova della loro ottimo rapporto con il canestro, ma il BCL non è certo un avversario remissivo, Lippi guida la riscossa, poi è Dubois e ancora Barsanti per il 18/21 di fine quarto. Il BCL apre il secondo tempino stringendo le maglie della difesa concedendo agli ospite solo tre punti in cinque minuti, riuscendo anche a recuperare punti fino alla parità sul 24/24.

Olivieri sembra aver trovato la giusta combinazione per controllare la spinta di Quarrata, ma ancora a mettere in difficoltà la difesa biancorossa è Regoli per il 28/30, poi Dubois va al pareggio, Pierini da due ed ancora Dubois per il 37/33 di fine secondo quarto

La ripresa vede Quarrata recuperare lo svantaggio per la nuova parità 43/43, in un terzo tempo che vede le squadre procedere punto a punto.

A quattro dalla terza sirena Barsanti e Dubois riportano il naso del BCL avanti 51/49, il solito Regoli accorcia questa volta dai liberi e ancora dalla lunetta Tiberti sigla il 51/52, ma è Barsanti a far esplodere la tribuna con una sua bomba, subito neutralizzato con un gioco da tre, ma ancora Barsanti, questa volta dallo spazio siderale inchioda il canestro per il 57/55 di fine quarto.

Ultimo quarto con le squadre che si sfidano a suon di canestri con il BCL che conduce fino al 64/63 poi Balducci riporta avanti la propria squadra di due lunghezze a cinque dal termine per il più due. E' sicuramente il momento più importante della partita, 66/67 con tre minuti scarsi da giocare.

Per i tifosi del BCL ma sicuramente anche per quelli degli ospiti, il finale è al cardiopalma, a 35 secondi dalla fine Del Debbio si inventa la tripla che spacca la partita, 72/69, Quarrata è alle strette, manda del Debbio sui liberi con un fallo, uno su due per la guardia biancorossa e 74/69 il punteggio con 10 secondi da giocare e palla in mano al BCL, con Dubois alla rimessa, con la palla che va a Simonetti per il 75/69 che mette in cassaforte il risultato portandosi a casa il derby con Quarrata, finale al Palatagliate 75/69.