Rassegna stampa: Magnaghi gol, ma non basta

domenica, 10 novembre 2024, 09:05

I rossoneri non riescono a vincere nemmeno con l'ultima in classifica e offrono una prestazione mediocre, a fine gara scoppia la contestazione, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno è uscito in edizione ridotta senza le cronache locali.

La Nazione titola: "La Pantera ha davvero poca Salus. Non batte nemmeno l'ultima della fila". Testini: "Delusi, si può dare di più. smettiamo di giocare con l'ansia da ultima spiaggia". Pagelle: "Male centrocampo e difesa, si salvano solo Coletta e Cartano".

Corriere dello Sport-Stadio: "Magnaghi illude ma la Lucchese si fa riprendere". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: n"Lucchese male, il Legnago c'è". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.