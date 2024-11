Rubriche



Rassegna stampa; sfatato il tabù Porta Elisa

martedì, 26 novembre 2024, 08:11

I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Il derby sorride alla Lucchese che torna a vincere al Porta Elisa". Pagelle: "Saporiti, che notte: gol, assiste e traversa. Magnaghi chirurgico nella prima rete". E ancora: "I rossoneri sono al diciottesimo posto nella speciale classifica del minutaggio".

La Nazione titola: "La Pantera rompe il maleficio. Sfatato il tabù del "Porta Elisa". Gorgone: "Vittoria dedicata a Bulgarella". Lo Faso: "Bravi i ragazzi, bilanci ok". Pagelle: "Spiccano sugli altri gli autori dei due gol. Prova sufficiente".

Corriere dello Sport-Stadio: "Lucchese, derby e rinascita". Tuttosport: "La Lucchese sconfigge il Pontedera". Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.