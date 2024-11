Rassegna stampa: Lucchese, è crisi profonda

Altri articoli in Rubriche

domenica, 17 novembre 2024, 08:10

La truppa di Olivieri espugna il Palasammontana sul filo della sirena regolando la prima in classica lanciando un messaggio forte e chiaro il BCL c'è ed è pronto a vedersela con tutti quanti: finisce 75-72 per i biancorossi

sabato, 16 novembre 2024, 08:08

Il BCL esce da due belle vittorie, due passi importanti che l'hanno avvicinata ai quartieri alti della classifica, sabato dovrà farne un altro e questa volta è più incerto del solito contro i valdarnesi che sinora hanno perso una sola volta

domenica, 10 novembre 2024, 22:44

Il derby con Quarrata si decide negli ultimi secondi di gara quando i biancorossi accelerano e trovano lo spunto per distanziare gli avversarif grazie a Del Debbio e Simonetti: finale al Palatagliate 75/69

domenica, 10 novembre 2024, 09:05

Nonostante il vantaggio, i rossoneri non riescono a vincere nemmeno con l'ultima in classifica e offrono una prestazione mediocre, a fine gara scoppia la contestazione, come sottolineano i giornali in edicola