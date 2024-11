Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese sbranata dai lupi

lunedì, 4 novembre 2024, 12:10

I rossoneri falliscono totalmente l'approccio a Campobasso e subiscono una grave sconfitta che spinge la squadra verso i play out, incommentabile l'espulsione di Palmisani, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese sbranata dai lupi. Rossoneri senza grinta e senza idee ridotti in dieci per una follia del portiere Palmisani subiscono una lezione dal Campobasso dell'ex Braglia e scivolano verso i play out". Pagelle: "Catanese surclassato in mediana, Dumbravanu sempre in ritardo". Gorgone: "Questi ragazzi sono con me".

La Nazione titola: "Lucchese-Campobasso il disastro. La Pantera macellata nel Molise. Follia di Palmisani, poi il crollo" Gorgone: "Chiedo scusa, mi spiace per. i tifosi, certi errori non si possono commettere". Pagelle: "Il portiere il peggiore ma tutta la squadra è stata insufficiente".

Corriere dello Sport-Stadio: "il Campobasso non si ferma più". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.