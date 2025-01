Rubriche



Bcl alla prova Mens Sana

sabato, 11 gennaio 2025, 16:37

Domenica alle ore 18 al Palasport di Via delle Tagliate, di nuovo una squadra senese salirà fino a Lucca nel tentativo di espugnare la roccaforte del BCL. Sarà la Note di Siena Mens Sana, a scendere sul parquet e lo farà con la ferma intenzione di rendere la cortesia che il BCL gli riservò al Palaestra di Viale Sclavo. Per i ragazzi di Olivieri, quella del 2 novembre fu una delle migliori performances viste quest'anno, prima del match con i senesi, il cammino del BCL era stato altalenante, ma dopo la netta affermazione in trasferta, i biancorossi presero il volo, infilando sei vittorie consecutive, proiettandosi sul gradino più alto della classifica.

Per le Note di Siena Mens Sana, si aprì invece un periodo negativo, con una serie di sconfitte e pochissime vittorie che hanno minato le buone fondamenta gettate ad inizio campionato, mettendo a rischio la sua collocazione tra le prime sei del campionato. Una situazione che ha quasi obbligato la dirigenza della Mens Sana ad ingaggiare un nuovo giocatore, il montenegrino Jokic, 22 anni, un 4, con un lungo trascorso italiano tra Varese ed Omegna, nella speranza di agguantare almeno la sesta piazza della classifica che attualmente divide con Arezzo, con alle spalle le agguerrite Quarrata, Spezia, Virtus Siena e la rinata Cecina.

A preoccupare Olivieri non è solo Jokic, il nuovo innesto senese, ma anche i "veterani" della Men Sana, ne citiamo uno per tutti, Prosek che all'andata mise a referto 17 punti. A destare qualche preoccupazione vanno ad aggiungersi la non perfetta forma di Barsanti, ancora alle prese con un fastidioso risentimento e lo stato influenzale che ha colpito Vignali, autore nell'ultima partita casalinga di una grandissima prestazione che ha sancito definitivamente il suo rientro nel reparto offensivo del BCL.

Dello stesso avviso coach Olivieri: "Mens Sana è un avversario molto ostico. Hanno giocatori come Marrucci, Tognazzi, Belli e Pucci che hanno spiccate doti di uno contro uno e possono colpire dall' arco e andando al ferro. Prosek è uno dei migliori lunghi del campionato, bidimensionale e molto forte a rimbalzo. Di sicuro l'arrivo di Jokic è un segnale importante che da Mens Sana per arrivare tra le prime sei e vincere più scontri diretti possibili. Dal canto nostro siamo chiamati a dimostrare la nostra competitività davanti al nostro amato pubblico che sarà fondamentale per darci sostegno durante l'arco della gara. Capitan Barsanti ha recuperato ma non è al cento per cento, come purtroppo Vignali che ha subito un attacco influenzale in settimana."

I numeri del match indicano con abbastanza forza la possibilità che il BCL esca dal confronto con i due punti in tasca: Sei vittorie casalinghe e solo due sconfitte, contro le due vittorie in trasferta e le sette sconfitte delle Note di Siena Mens Sana.

77,6 la media dei punti segnati dai biancorossi, contro i 75,3 dei biancoverdi, ma il dato più interessante riguarda la difesa, 71,3 la media dei punti presi, contro gli 82,8 degli ospiti, un dato che conferma la leadership del BCL come miglior difesa del campionato.

La palla a due sarà lanciata in aria dal Sig. Posarelli di Grosseto, coadiuvato dal Sig. Emmanuele di Genova, Domenica 12 Gennaio alle ore 18:00 al Palasport di Via delle Tagliate di Lucca.