Il Bcl supera anche l'esame con Costone Siena

mercoledì, 29 gennaio 2025, 23:06

Costone Siena – Basketball Club Lucca

23/12 – 45/42 – 55/67 – 77/89

23/21 – 22/21 – 10/25 – 22/22

Costone: Brocco, Massari, Nasello 21, Paoli F 15, Paoli M 2, Banchi 7, Zenelli 4, Bruttini 2, Sebastianelli 7, Bastone 19, Torrigiani. All. Belletti, ass. Riccardini

BCL: Landucci, Lippi 8, Dubois 14, Barsanti 13, Simonetti 4, Tempestini 6, Del Debbio 11, Vignali 3, Pierini 8, Trentin 22. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Palla in aria e possesso per Costone che mette subito i puntini sulle i con due punti, a 4 secondi dal fischio. bI ragazzi di Olivieri reagiscono immediatamente per il primo vantaggio, 4/5, Costone sembra avere già i polsi caldi, Zenelli e Bastone mettono a segno due triple riportandosi in vantaggio. Costone prova ad allungare sfruttando il bonus biancorosso portandosi sul più cinque grazie ad un Bastone particolarmente ispirato, in chiusura Dubois e Trentin ricuciono al meno due per il primo parziale di 23/21

Costone che vede in Bastone, con a referto 13 punti nel primo quarto la sua punta di diamante per il BCL in doppia cifra c'è Trentin, autore del pareggio, a un minuto dall'inizio del secondo quarto. Barsanti da fuori porta il BCL a più tre, a rispondere al capitano arriva Nasello che pareggia i conti, poi Paoli Matteo per il più due casalingo. Costone è la franchigia con la più alta percentuale di partite vinte in casa ed è difficilissimo aver ragione di loro, ma il BCL in questa prima fase da a vedere molta serenità e un buon gioco, tanto da rintuzzare costantemente ogni tentativo di fuga del Costone.

Banchi e Paoli ribaltano ancora il punteggio portandosi di nuovo sul più cinque, Dubois accorca, ma di nuovo una situazione di bonus favorisce i padroni di casa che dai liberi tornano avanti di cinque lunghezze, in chiusura di quarto Pierini accorcia al meno tre per il 45/42 finale.

E' Costone a riaprire i giochi con due punti dall'area, la replica è affidata a Simonetti e Lippi, poi Dubois, Del Debbio ed ancora Dubois ribaltano di nuovo e portano il BCL al più quattro. E' un BCL più attento e più incisivo in attacco, costringendo la difesa del costone a spendere più falli per fermare i biancorossi finendo in bonus anzitempo.

Costone torna a segnare quando mancano tre minuti alla terza sirena con un canestro dall'area, al quale risponde in modo perentorio Del Debbio con una tripla, ad andare ancora a canestro ci pensa Pierini e Vignali per il più dieci, con un parziale di 10/25 rifilato ai padroni di casa.

Questa volta ad aprire i giochi è Barsanti con un canestro da tre, al quale risponde Paoli Filippo con altri tre punti e un due su due dai liberi, ma oggi Barsanti è decisamente in palla e annichilisce le gradinate con un nuovo canestro da tre, poi è Del Debbio a chiudere un gioco da tre per il più quattordici a sei minuti dal termine, un tesoretto di punti significativo, ma che ancora non può dare tranquillità.

Costone prova a forzare la mano con Paoli e Sebastianelli, ma le triple di Del Debbio e Trentin mantengono il più 12 a un minuto e venti dall'ultima sirena, iniziando ad assaporare il piacere della vittoria su un campo dove pochissime squadre sono riuscite a fare risultato pieno, finale a Costone 77/89