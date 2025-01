Rubriche



Nuovo stop per il Bcl

domenica, 19 gennaio 2025, 11:23

Quarrata: Angelucci 12, Lytvyn, Artioli 6, Nyuola, Balducci 5, Parini, Molteni 10, Borttnikovs, Regoli 14, Pieralli, Antonini 20,Tiberti 29. All.Tonfoni, ass. Matteoni

BCL: Landucci 7, Brugioni, Donati, Lippi 11, Dubois 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 2, Del Debbio 16, Vignali 5, Candigliota, Trentin 14 All.Olivieri, ass. Pizzolante

Primo possesso per Quarrata, ma primi due punti per il BCL firmati da Landucci, ai padroni di casa occorrono due minuti abbondanti per risponder con una tripla, ma il BCL è sceso in campo con molta energia ed è difficili per i padroni di casa contenerlo.

Del Debbio intanto presenta il suo biglietto da visita con un canestro dalla distanza, poi è sempre lui a centrare il canestro da fuori, per Quarrata, una volta scrollatosi di dosso un certo sbigottimento per l'assalto subito, ha iniziato a segnare punti con Molteni, Regoli e Antonini che arrivando al 13/16 a tre minuti dal primo riposo.

Per il BCL, Dubois prima chiude un gioco da tre e poi dagli oltre sei metri mette altri tre punti che Quarrata prova a recupera grazie a qualche giro in lunetta, fermandosi sul 20/22 di fine quarto.

Si riparte con Del Debbio per altri tre punti, ma questa volta sono i padroni di casa a controllare l'andamento della partita, un paio di falli e una palla persa portano Quarrata a più quattro, 33/29.

Simonetti accorcia al meno due, ma la difesa di Quarrata costringe il BCL al fallo, permettendo ai ragazzi di Tonfoni di conservare il vantaggio se pur ridotto a tre lunghezze.

Per Quarrata, Antonini e Ghilarducci mettono a segno due triple, molto dolorose che portano il punteggio sul 47/36 finale.

L'inizio della riprese vede nuovamente il BCL affrontare l'inizio del quarto con la stessa determinazione di inizio partita, andando a canestro, prima con Trentin, poi Simonetti e ancora Lippi, ma la risposta di Quarrata è fatta di triple ed il tabellone riporta ancora un meno 10 per il 56/46.

Del Debbio accorcia al meno sette, ed è ancora lui che sfrutta un antisportivo per rosicchiare altri due punti, Antonini già a quota 15 risponde da tre, ma Del Debbio non è da meno con un personale di 16 punti a metà partita firmando il 61/58.

Quarrata si sta giocando l'ingresso nelle prime sei del campionato, uno stato d'animo che gli permettere di attingere a risorse energetiche aggiuntive, rispondendo colpo su colpo, poi in chiusura Simonetti accorcia al meno cinque per il 67/62 segnando un 18/22 di parziale a riprova di un BCL in ripresa.

L'ultimo quarto è aperto ancora dal BCL che impatta sul 67/67, poi Dubois e dopo Trentin per il sorpasso, 70/72 ed è ancora Dubois da fuori che segna altri tre punti, ma i biancoblu non sono certo una squadra da seconda categoria e con Tiberti e Antonini fanno sentire tutto il loro peso per il nuovo vantaggio 76/75 a quattro dal termine di un match che mano a mano che si avvicina alla conclusione si infiamma sempre più.

79/78 e tre minuti da giocare, con Quarrata che trova un canestro da sotto per il più tre, poi in contropiede trova il più cinque e due liberi da tirare, 85/78

Con il BCL in bonus tutto torna più facile ai padroni di casa che sfruttano benissimo i liberi arrivando al più dieci a un minuto dal termine, un gap ormai impossibile da recuperare, il BCL dovrà ancora aspettare per avere la matematica certezza del passaggio tra le prime sei, mentre Quarrata dovrà ancora faticare parecchio per provare ad entrarci.

Finale a Quarrata 96/83 al termine di una partita difficile che il BCL ha cercato a fare sua, andandoci veramente vicino, poi un crollo nei minuti finali e una situazione di bonus giunta troppo presto ha facilitato Quarrata.