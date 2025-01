Rubriche



Per il Bcl impegno infrasettimanale con Costone Siena

martedì, 28 gennaio 2025, 21:06

Ultime battute di una prima fase di serie B interregionale, davvero avvincente e con l'ingresso nella seconda fase ottenuto nell'ultima giornata giocata, il BCL adesso può tirare un sospiro di sollievo e iniziare a prepararsi, fisicamente e mentalmente per essere pronto ad affrontare le squadre piemontesi dell'altro girone.

L'impegno infrasettimanale del mercoledì con il Costone Siena è un ultimo dispendioso sforzo logistico e di energie che il BCL deve fare per chiudere la prima parte delle trasferte toscane, le prossime saranno molto più impegnative. L'avversario che si troverà di fronte non è dei più malleabili, anche se ultimamente ha avuto qualche battuta d'arresto, rimane uno dei più temibili del girone e andare a giocare a casa loro non è assolutamente semplice.

Costone occupa attualmente la terza piazza della classifica a quota 24 punti contro i 28 della seconda posizione del BCL, ma come abbiamo già spiegato altre volte, la posizione di classifica non dice molto ai fini delle prossime partite da disputare, ma contano invece tantissimo i punti fatti vincendo con le sei squadre che passeranno il turno.

Attualmente questa classifica, ovvero quelle delle squadre posizionate tra il primo e il sesto posto, vede al comando con 14 punti, l'Etrusca San Miniato, a 12 il BCL, a 10 Costone Siena, a 6 l'USE Empoli e Mens Sana e a 4 Quarrata, ecco che in quest'ottica una vittoria a Siena garantirebbe al BCL una posizione di vertice nella prossima classifica, con all'interno le squadre del girone A della Conference Nord Ovest.

Stesso valore aggiunto per Costone che però per sperare in una prossima posizione di classifica di alto livello, dovrebbe obbligatoriamente vincere le ultime due partite del campionato, ecco così che anche questa partita potrebbe diventare adrenalinica, con due squadre pronte ad affrontarsi senza alcun tatticismo, oltretutto, conoscendo l'innato agonismo dei senesi, il Costone vorrà almeno provare a ribaltare la sconfitta subita al palatagliate.

Occorrerà molta consapevolezza delle proprie forze e capacità per fare una partita attenta e trovare l'approccio giusto per riuscire a chiudere a quota 14, consapevolezza che si può riscontrare anche nelle parole di coach Olivieri

"A mio avviso Costone è una delle squadre più temibili del campionato. Giocatori come Nasello, Bastone, Banchi, Sebastienelli sono un lusso per la categoria. I gemelli Paoli sono tiratori mortiferi e sotto le plance la coppia Zeneli Torrigiani garantisce rimbalzi e fisicità. Sono una squadra fisicamente di alta caratura hanno chili e centimetri che li rendono temibili spalle a canestro, oltre ad avere un ottimo gioco in campo aperto. Noi abbiamo il dovere di provarci mettendo in campo energia e determinazione. Dobbiamo fare una grande prestazione."

Palla in aria alle ore 21 di mercoledi 29 Gennaio al Pala Orlandi di Costone, arbitreranno l'incontro Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno.