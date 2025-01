Rassegna stampa: Difesa da film dell'orrore

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 30 dicembre 2025, 15:06

L'anno si chiude con i biancorossi al comando della classifica di serie B interregionale, in coabitazione, ma davanti a l'Etrusca San Miniato per la differenza canestri negli scontri diretti, una condizione che non accadeva da un bel po' di tempo.

domenica, 22 dicembre 2024, 21:37

Battuto nettamente il Castelfiorentino: 54/80 il finale al pala Betti con cinque ragazzi biancorossi in doppia cifra, una vittoria che permette al BCL di festeggiare come si deve il Natale, mantenendo la prima posizione in classifica

sabato, 21 dicembre 2024, 16:45

Domenica, al Palasport Nedo Betti di Castelfiorentino si affrontano la prima e l'ultima della classifica e lo faranno con motivazione diametralmente opposte, ad ognuna sono necessari i due punti

sabato, 21 dicembre 2024, 09:22

I rossoneri pareggiano una gara rocambolesca in uno stadio vuoto e nel gelo, ancora punti gettati al vento con la classifica che piange e la posizione del tecnico Gorgone torna in discussione, come sottolineano i giornali in edicola