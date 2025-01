Rubriche



Tre titoli toscani Allievi e pioggia di medaglie per i giovani atleti della Virtus

giovedì, 23 gennaio 2025, 23:52

Tre titoli toscani indoor, cinque medaglie d’argento, quattro di bronzo, due pass per i campionati italiani Juniores e tante ottime prestazioni per gli atleti Virtus impegnati nelle ultime gare. Al Meeting indoor di Carrara i colori biancocelesti sono stati protagonisti di affermazioni importanti: nel mezzofondo, con due prove eccellenti, arriva il titolo di campionessa toscana indoor Allieve prima per Maia Fava nei 1500 metri (5’24”10) e poi per Ginevra Montanaro negli 800 (2’35”99). Campione toscano indoor Allievi dei 200 metri Francesco Biagioni (24”50) che, dopo il pass per i campionati italiani strappato la scorsa settimana sui 60 metri, non poteva presentarsi al debutto in categoria con biglietto da visita migliore. Argento Allievi per Federico Pellegrini nei 50 metri (6”38); e per Diego Fornaciari nel peso con la misura di 12.93, mentre sul terzo gradino del podio salgono Senal Kankanige nei 50 ostacoli (7”34), Edoardo Cosimini nel peso con 11.23 e Giulio Guccione nei 1500 (4’21”00). Primato personale Allieve per Alice Puccioni (7”26) sui 50 metri.

Tra le Juniores: pass per i campionati italiani indoor di Ancona per Giada Bartolozzi, super nei 50 ostacoli con il tempo di 7”85 che le vale l’argento e sul secondo gradino del podio anche Viola Perotti nei 50 metri (6”91). Ottima prova e argento Cadetti per Ciro Colucci che inizia bene il Trofeo di marcia sulla distanza dei 2000 metri (9’45”57). In bella mostra anche Alice Albiani, quarta nei 50 ostacoli, Mia Galigani e Matilde Nannini negli 800 metri, Benedetta Crocè nella marcia 2000 Cadette; Aurora Sorbello nella marcia 3000 Allieve; Dario Bettalli nei 400 metri Allievi, Riccardo Pintus sugli 800 metri e sui 1500 metri, Federico Fragnelli e Giancarlo Bertelli sui 50 metri, Giulio Guccione, Augusto Orsi. Leonardo Quilici e Gioele Ciomei sui 1500, Giovanni De Gaspari sui 50 ostacoli e Filippo Papini nel peso.

Nel frattempo a Gent, in Belgio, grande debutto in maglia Virtus per Andreas Ghilarducci con il tempo di 3'59"63 sui 1500mt che gli vale il nuovo primato personale indoor ed outdoor oltre a consentirgli di strappare il pass per i campionati italiani Juniores di Ancona.

A Padova in bella evidenza Simone Melani e Leonardo Pierotti nei 400 metri Juniores e Davide Ricci e Elena Donea nei 400 Allievi/e.

Bellissima giornata e risultati eccellenti per i gruppi delle categorie Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette a Pietrasanta per l’apertura della stagione agonistica 2025 con la tappa del Cross Provinciale valida per assegnazione titolo provinciale di società. Titolo provinciale per i Ragazzi, le Ragazze e le Cadette e bronzo per i Cadetti.

Nella tappa del World Tour indoor ad Ancona infine, bella vittoria per Idea Pieroni, la saltatrice attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri, che si aggiudica la gara con la misura di 1.88.