Larga vittoria del Bcl

martedì, 25 febbraio 2025, 08:18

Basketball Club Lucca – Gulliver Derthona

18/20 – 20/12 – 27/8 – 22/4

18/20 – 38/32 – 65/40 – 87/44

BCL: Landucci 2, Drocker 5, Donati 5, Lippi 7, Dubois 14, Barsanti 9, Simonetti 19, Tempestini 17, Del Debbio 5, Pierini 4, Trentin, Cirrone. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Derthona: Fonio 2, Fogliato 14, Bordoni, Albertinazzi 3, Borasi, Koratovic 8, Di Meo 10, Brizzi 5, Bresciani, Flueras 2. All.Ansaloni, ass. Censurini

Seconda partita dei Play in Gold e al Palasport è scesa dal Piemonte il Derthona, formazione giovanissima molto temibile, è lei infatti ad aprire con un canestro da fuori, al quale risponde il capitano Barsanti sempre dalla distanza.

L'iniziativa è tutta per gli ospiti che inanellano una serie di canestri fino al 5/11 a metà del primo quarto, obbligando Olivieri a richiamare in panchina i suoi ragazzi. L'uscita dai blocchi porta punti importanti al BCL, Simonetti e Barsanti rimettono in carreggiata la squadra, portandosi a tre lunghezze dal Dertona e questa volta è Ansaloni a chiedere il timeout, al rientro però non arrivano i risultati sperati dagli ospiti che si devono accontentare di chiudere sul 18/20.

L'inizio della seconda frazione di gioco vede salire in cattedra Tempestini che porta per la prima volta il BCL in vantaggio con un tiro da fuori, poi è ancora Tempestini, sempre da 3 ad allungare sugli ospiti, poi Dubois, Simonetti e Pierini ed ancora Tempestini per il 32/22 dopo 4 minuti di gioco. Derthona prova ad alzare il ritmo nel tentativo di recuperare sul BCL, ma l'impresa non le riesce, a un minuto dal riposo sono ancora 10 i punti che li separano, poi un fallo di Dubois manda il Derthona in lunetta per un due su due che riprende fiato realizzando altri due punti e chiude il quarto sul 38/32.

Ad aprire la ripresa è Barsanti, poi a segno Dubois per il 43/32 dopo 3 minuti di gioco, per il BCL è un crescendo fino al più 16 Decisamente in difficoltà gli ospiti che provano a difendersi come possono dalle incursioni biancorosse, soprattutto da Simonetti che da sotto canestro detta legge e da Dubois che da fuori non perde occasione di castigare gli avversari. Chiude il quarto Drocker che riesce a sbloccarsi mettendo in cascina altri 5 punti per il 65/40

L'ultima frazione la apre Lippi e poi tutto diventa facile, il vantaggio del BCL cresce a vista d'occhio, il Derthona sembra ormai aver gettato la spugna, 15/4 il parziale dopo 6 minuti di gioco, un solco ormai non più colmabile e Olivieri da ampio ai ragazzi, in campo Donati e Cirrone con Landucci Tempestini e Dubois.

Poche battute ancora per vedere Donati infilare una tripla al giovanissimo Donati che chiude con il punteggio 87/44 di una partita iniziata in sordina e con qualche difficoltà che ha avuto bisogno di oltre 10 minuti di gioco prima che il BCL si accendesse ed iniziasse a brillare.

Seconda vittoria consecutiva nella fase dei Play in Gold, con un punteggio davvero pesante di quelli che non passano certamente inosservati, prossimo appuntamento in trasferta a Pavia contro Riso Scotti il 2 Marzo alle ore 18:00