Rubriche



Bcl, vietato rilassarsi

martedì, 11 marzo 2025, 17:56

Il Basketball Club Lucca non ha potuto adagiarsi e godersi appieno l'impresa realizzata contro il College Borgomanero nemmeno, per qualche ora. C'è stato giusto il tempo di una corroborante dormita, ma solo per chi è riuscito a smaltire l'adrenalina post partita, che il trillo del telefono richiamava all'attenzione, avvisando che il coach stava chiamando a raccolta tutti quanti.

Per il BCL è una delle settimane più intense della stagione, iniziata con la partita appena giocata domenica 9, proseguirà con l'impegno di questo mercoledi sempre in casa e la trasferta ad Oleggio di domenica prossima 16 marzo, un carico di lavoro, tra palestra, partita e trasferta che metterà a dura prova i giocatori.

A scendere in Toscana per la 5° di andata dei Play in Gold della serie B Interregionale è un'altra piemontese, la Junior Casale Monferrato, squadra piemontese dal glorioso passato che adesso si sta giocando l'accesso ai play off per provare a tornare nella categoria superiore dove solo tre anni fa era salita per poi doverla abbandonare l'anno successivo.

Di fatto è una squadra blasonatissima con una lunga storia di serie B nazionale e molta A2 fino al crollo del 2021, quando fu costretta a cedere il titolo di A2 e ripartire dalla C Gold nella stagione 2021/22, conquistano e vincendo i play off, così da tornare a posizionarsi in B nazionale per la stagione 2023/24, purtroppo a far tornare lo Junior Casale in B interregionale è intervenuta però una retrocessione a riprova che la B Nazionale non è uno scherzo.

Attualmente si trovano in 10° posizione, ma la piazzola che attualmente occupano non è tanto veritiera, le partite che giocano, comprese quelle della prima fase piemontese, sono sempre state abbastanza tirate fino allo scadere dei 40 minuti di gioco e difficilmente sono usciti dal campo con sconfitte in doppia cifra.

Tra loro spiccano due giocatori, Di Giuliomaria e Avonto con medie tra i 13 e i 14 punti a partita, dietro loro una schiera di ragazzi che sfiorano la doppia cifra, a riprova dell'ottima qualità di tutto il roster e a conferma di ciò arrivano le parole di coach Olivieri

"La Junior si è giocata tutte le partite di questo play in Gold in maniera arrembante e senza mai arrendersi. Hanno raccolto poco fino ad ora ma questo non deve ingannare. Giocano un basket frizzante ad alto numero di possessi. Formenti non ha bisogno di presentazioni e con Raiteri e Sirchia forma un pacchetto di esterni dalle spiccate doti balistiche. Il pivot Rosso è molto bravo a dare profondità ai loro giochi di pick and roll. Tutti gli altri giocatori sono pericolosi e possono accendersi in un attimo. Questa è una settimana durissima e la partita di mercoledì per noi vale tanto in termini di classifica. Vogliamo arrivare pronti per regalare la partita migliore possibile al nostro amato pubblico e a tutta la città."

Per il BCL sarà di nuovo battaglia e sarebbe bellissimo se malgrado l'infausta calendarizzazione del campionato che ha portato a giocare di Mercoledi sera, sugli spalti del Palatagliate si ricreasse la magica atmosfera di Domenica scorsa.

Appuntamento quindi alle 20:30 di Mercoledi 12 Marzo con a centro campo i Sig. Posarelli di Grosseto e Sposito di Livorno