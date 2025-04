Rubriche



Il BCL torna a giocare in casa, ospitando la Riso Scotti Pavia

venerdì, 4 aprile 2025, 17:16

Il precedente confronto tra le due squadre terminò con la vittoria casalinga della Riso Scotti che chiuse l'incontro con un più 6, un po' agevolata dai biancorossi che nei momenti finali del match non riuscirono a mantenere i nervi saldi e cedettero, masticando amaro ai pavesi. Fu di fatto una vittoria mancata, che comunque la Riso Scotti meritò per il gran lavoro fatto dai suoi giocatori, soprattutto dal redivivo Smith in crisi fino alla partita precedente e rinato con 30 punti a referto nel confronto con il BCL aiutato anche da Hidalgo con 23 punti e da Apuzzo con altri 16 punti.

Seconda in classifica il BCL e quarta la Riso sciotti Pavia con 8 punti di differenza, 28 per i biancorossi e 20 per i pavesi che in queste ultime 4 partite, provando a chiuderle tutte cercheranno di avvicinarsi il più possibile alle squadre di testa, almeno fino a quando la matematica gli darà anche una sola probabilità di riuscirci. In casa BCL è sicuramente forte la voglia di rivincita, la sconfitta in trasferta, nonostante la grande performances dei giocatori della Riso Scotti, poteva forse, per come si erano messe le cose nei secondi finali, essere evitata.

Olivieri nella sua breve dichiarazione, spiega bene quale sarà l'approccio e le intenzioni che motiveranno i suoi ragazzi: "La partita sarà molto motivante per noi. Dobbiamo riscattare la sconfitta subita in casa della Riso Scotti e purtroppo dovremo fare a meno di Gianmarco Drocker che si è infortunato nell'allenamento di mercoledì. Pavia è una squadra con molto talento individuale: Smith, Hidalgo e Bogunovic sono lussi per la categoria. Apuzzo, Avanzini, Lomele e Carpani sono altrettanto pericolosi. La nostra sfida è fare meglio dell'andata dal punto di vista difensivo e essere lucidi nelle scelte offensive per tutto l'arco della gara. Abbiamo dimostrato nelle ultime due partite che possiamo andare oltre le assenze e gli acciacchi e sabato faremo altrettanto. La buona notizia è che Trentin è di nuovo a disposizione. Davanti ai nostri cari tifosi daremo come sempre il massimo per regalare loro il miglior BCL." Appuntamento quindi a sabato 5 aprile alle ore 19;30 con il Sig. Cirinei di Pisa e Franceri di Savona che arbitreranno l'incontro.

Il sabato pomeriggio non si esaurisce però con il solo match in programma, ma saranno nostri ospiti due importantissime realtà del nostro territorio che si prodigano con una caparbietà da fare invidia alla promozione del Baskin, la disciplina sportiva legata al basket che mette in campo persone normodotate e no. Saranno presenti gli Warriors baskin e il Galaxy baskin che accompagneranno durante la presentazione del BCL e della Riso Scotti Pavia, con i loro atleti, le squadre in campo, torneranno poi a centro campo durante l'intervallo per presentarsi e ricevere un caloroso applauso dal pubblico. Sempre in occasione del match saranno messe in vendita delle uova pasquali, un modo per portare in tavola per Pasqua un po' di BCL e soprattutto per sostenere l'associazione LUNA ONLUS CHE SI OCCUPA DI ACCOGLIENZA TELEFONICA, CENTRO ANTIVIOLENZA, CONSULENZA LEGALI E MOLTE ALTRE ATTIVITA' alla quale verranno versati 3 euro per ogni uovo acquistato. Davvero tanti i motivi per essere presente per il grande match tra Basketball Club Lucca e la Riso Scotti Pavia.