Serie A, competitività e investimenti in crescita

venerdì, 4 aprile 2025, 17:16

Il precedente confronto tra le due squadre terminò con la vittoria casalinga della Riso Scotti che chiuse l'incontro con un più 6, un po' agevolata dai biancorossi che nei momenti finali del match non riuscirono a mantenere i nervi saldi e cedettero, masticando amaro ai pavesi

venerdì, 28 marzo 2025, 14:05

Perr la seconda di ritorno, la truppa di Olivieri è di nuovo in trasferta: la meta è Tortona, cittadina piemontese adagiata sulle sponde dello Scrivia, famosa per i suoi buonissimi Baci di Dama. Palla a due sabato alle ore 18

venerdì, 28 marzo 2025, 09:37

Alla 26.a edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma martedì 3 giugno all' hotel Country Club di Gragnano, piovono altri nomi titolati: hanno confermato la loro partecipazione una delle stelle della scherma mondiale, Elisa Di Francisca, ed uno fra gli allenatori di volley più vittoriosi al mondo, Giovanni Caprara

domenica, 23 marzo 2025, 23:09

Nuovo successo per i biancorossi che al Palatagliate vincono per 71 a 52 e restano in scia alle prime, l'Etrusca San Miniato ed Oleggio che perdendo ad Arezzo rimane piantata a quota ventisei, raggiunta quindi dal BCL. Simonetti e Del Debbio in doppia cifra