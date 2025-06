Rubriche



Bcl, dentro o fuori?

mercoledì, 28 maggio 2025, 15:41

Partita di ritorno delle semifinali di serie B interregionale, un appuntamento al quale il BCL si presenta in una posizione di inferiorità, avendo purtroppo perso gara uno e per dare del momento una maggiore contezza, è possibile raffigurare l'Etrusca San Miniato come un giocatore di tennis che si appresta a battere il suo game point, una situazione che genera nelle squadre sensazioni e stati d'animo diametralmente opposti.

Se sulla sponda pisana si gongola per la vittoria in trasferta e ci si rallegra del poter giocare la partita dello sperato passaggio alla finale tra le proprie mura, sul versante biancorosso si è fatta avanti e con forza la voglia di riportare la fase in parità e di dimostrare, a se stessa e a tutto il suo pubblico di non essere secondi a nessuno e che il BCL che domenica scorsa ha perso al palatagliate non è il vero BCL. Purtroppo la formula della B interregionale per arrivare alle finali non è la migliore possibile, giocare al meglio di tre partite non permette a nessuna squadra di esprimere a pieno il proprio valore.

Di fatto entrano in campo fattori estranei che possono condizionare il risultato, come una giornata particolarmente sfortunata, un arbitraggio non all'altezza, un calo psicofisico di qualche componente la squadra, oltre naturalmente all'alto livello di stress, con il quale si affrontano le partite da dentro/fuori. Per ovviare a queste problematiche, nelle categorie superiori le partite da giocare sono 5 e si vince portandone a casa 3, ecco che in quel caso, un inciampo come quello accaduto al BCL con San Miniato può non pregiudicare il buon esito della semifinale o finale che sia.

Anche per quanto riguarda la preparazione del match e le conseguenti sedute di allenamento, questa formula permette veramente pochi aggiustamenti, i giorni che separano i due match sono solo 3 di cui uno necessariamente dedicato al recupero fisico, poi due giorni, o meglio poche ore intense e concentrate ad individuare errori e soluzioni nuove per riportare la serie in parità e giocarsi il passaggio in una partita secca dove, o la va o la spacca, ma in questo caso le due squadre tornerebbero a giocare con le stesse motivazioni in un confronto alla pari senza nessuna spada di Damocle sulla testa. Non manca una certa preoccupazione in casa del BCL la prestazione non soddisfacente in gara uno qualche perplessità le ha inequivocabilmente messe ed il primo a renderne conto è proprio i coach Olivieri.

" Purtroppo abbiamo pagato percentuali al tiro molto scadenti. È difficile vincere tirando col 32% da due e il 28% da tre. Grande merito e Etrusca che si è dimostrata molto più concentrata e in forma fisicamente di noi. Altro dato che fa capire la nostra prestazione opaca sono le 23 palle perse da parte nostra. Con queste cifre è impossibile portarla a casa. Bisogna capire le cause di questi numeri e lavorarci per riportare la serie al palatagliate."

Appuntamento al palazzetto di San Miniato Fonteviva per la palla a due alle ore 21:00, arbitreranno l'incontro il Sig.Nocchi e Marinaro di Pisa. Una nota di merito va indubbiamente data alla società dell'Etrusca Basket San Miniato che ha voluto riservare oltre 200 posti in tribuna per permettere alla tifoseria del BCL di poter seguire ed incitare i loro beniamini in questa difficile trasferta.