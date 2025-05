Rubriche



La Folgor Marlia annuncia il nuovo direttore sportivo: è Nicola Manfredi

lunedì, 12 maggio 2025, 17:57

La Folgor Marlia annuncia il nome del nuovo direttore sportivo: il club ha affidato il ruolo a Nicola Manfredi, reduce dall'esperienza al Valfreddana.

"La società biancoceleste – si legge in una nota – è lieta di dare il benvenuto a Nicola Manfredi e di affidargli la direzione sportiva della prima squadra, persona molto conosciuta nell'ambiente ha accettato con entusiasmo la nostra proposta, lo spirito con cui noi della Folgor Marlia approcciamo il calcio ed i principi ed i valori che vorremo portare avanti come linea societaria, una prima squadra che deve essere uno sbocco per i nostri ragazzi e di cui ne siamo estremamente orgogliosi. Sempre più giovani arrivati a 18 anni interrompono con il calcio, noi vogliamo che si crei quell'entusiasmo e quella appartenenza per cui i nostri ragazzi ambiscano a portare sempre più in alto i colori biancocelesti".

Queste le prime parole di Manfredi: "Ho accettato con entusiasmo la proposta della Folgor Marlia, è una sfida sicuramente impegnativa ma allo stesso tempo affascinante, la prima categoria la conosciamo tutti, é tosta con un campionato complicato, il mio approccio sarà quello solito, fatto di impegno e passione. I presupposti per lavorare bene ci sono tutti".