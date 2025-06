Basketball Club Luca e Chiesina Basket, insieme per progettare il futuro del basket

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 12 giugno 2025, 10:10

I biancorossi cadono anche nella finale di ritorno contro Quarrata (76-53) e devono abbandonare il sogno promozione al termine di una gara sottotono vissuta sempre a rincorrere gli avversari

mercoledì, 11 giugno 2025, 10:58

Match point, questo il termine più appropriato per collocare nella giusta ottica gara due di questa sera: è il match della resa dei conti, o il BCL torna al Palatagliate per gara 3 - carico a molla - e con il vento in poppa, o Quarrata fa il grande salto.

domenica, 8 giugno 2025, 23:45

I biancorossi escono sconfitti dal primo confronto con Quarrata con il punteggio di 78 a 55: adesso ci saranno due giorni per analizzare la partita, poi mercoledì si presenterà a Quarrata per provare a riportare la serie in parità e tornare al Palatagliate per giocarsi tutto negli ultimi 40 minuti...

sabato, 7 giugno 2025, 14:14

Poche ore ancora e la grande sfida prenderà il via. Basketball Club Lucca e Dany Basket Quarrata si ritroveranno sul parquet del Palatagliate per dare vita alla finale di stagione, la formula è sempre la stessa si dovranno vincere 2 delle 3 partite a disposizione: appuntamento per ore 18 di...