Rubriche



Bcl, è tempo di finale

sabato, 7 giugno 2025, 14:14

Poche ore ancora e la grande sfida prenderà il via. Basketball Club Lucca e Dany Basket Quarrata si ritroveranno sul parquet del Palatagliate per dare vita alla finale di stagione, la formula è sempre la stessa si dovranno vincere 2 delle 3 partite a disposizione, ma non c'è da farsi illusioni, da gara uno in poi saranno tutte partite da dentro/fuori, da giocarsi alla morte, non ci saranno calcoli di classifica o altro, ognuno vorrà vincere senza se o un ma e sarà quindi grande battaglia.

Bcl e Quarrata hanno fatto due percorsi molto diversi che hanno portato ugualmente a giocarsi la finale per un posto in B Nazionale, un BCL più lineare che si è conquistato il passaggio alla seconda fase da seconda in classifica e la fase play in gold che portava ai play-off, chiusa di nuovo in seconda posizione.

Più complicato e per certi versi rocambolesco il cammino di Quarrata, un'entrata nella fase dei play in gold affidata alle vittorie del BCL su Arezzo e del Costone sulla Mens Sana e una seconda fase se pur giocata alla grande tanto da avere ancora una buona inerzia e per questo molto pericolosa tuttora, terminata con un ottavo posto, l'ultimo disponibile per giocare i successivi play-off. Il confronto tra le due realtà passa anche attraverso i numeri che non sono però dogmi indiscutibili, danno semplicemente alcune indicazioni e sono anch'esse smentibili.

Sul parquet del Palazzetto dello sport di Lucca saranno di fronte una all'altra, la seconda classificata e l'ottava, ma come abbiamo già detto, attenzione questa ottava è in un trend super positivo e se da ottava è a giocarsi la finale, un motivo ci sarà. La squadra di Coach Tonfoni esce da 4 vittorie, mettendo a referto un più 20 nei quarti e un più 6 in semifinale, il BCL ha sul suo tabellino 4 vittorie e una sconfitta, con un più 18 nei quarti e un più 3 in semifinale, nei quali è riuscita a ribaltare il meno 13 di gara uno in gara 3.

Nei rispettivi incontri della prima fase, hanno una vittoria ciascuna, ognuna ha vinto in casa propria e nel computo totale delle partite vinte e perse il BCL ha 15 vittorie casalinghe e 4 perse, Quarrata ne ha vinte 10 in trasferte e perse 9, ed infine i punti, 78,7 la media realizzata dal BCL e 75,5, quella di Quarrata, 71,1 i subiti dal BCL contro i 71 di Quarrata.

Nel BCL c'è quindi molta attenzione, l'avversario è tra i più temibili, sia da un punto di vista tecnico che fisico, in più l'altissima posta in palio aggiunge un elemento di maggiore criticità, costringendo le squadre a fare i conti con la tenuta mentale che lo stress generato dalla finale potrebbe far vacillare, un insieme di fattori che coach Olivieri ha ben chiaro.

"Quarrata è in finale perché è una squadra costruita per arrivarci. Lo dissi nel precampionato che erano loro i favoriti e non mi sbagliavo. I giocatori che hanno a roster vantano esperienze importanti in B nazionale come Angelucci, Molteni, Calabrese e Artioli. Tiberti a mio avviso è l'MVP del campionato, è veramente difficile da arginare ed è bravissimo sia a creare gioco per i compagni sia come scorer. Regoli l'anno scorso è stato il centro migliore della b interregionale; Antonini e Balducci sono specialisti di alto livello. Tonfoni è un coach che conosco da tanto tempo; a mio avviso è uno dei migliori della categoria e lo stimo moltissimo. Sono un mix di forza fisica ed elevata caratura tecnica, battere Oleggio e Borgomanero due a zero denota che sono in forma e che sono in grande crescita. Sarà fondamentale approcciare la partita con durezza mentale e massima concentrazione. Dovremo arginare il loro gioco fatto di tanto post basso e rimbalzi offensivi. Sarà fondamentale recuperare energie perché i mobilieri hanno avuto tanto tempo in più per riposare rispetto a noi. Il nostro obiettivo è cavalcare l'entusiasmo che si è creato intorno a noi ed usarlo per darci la carica giusta per affrontare al meglio questa finale. Il pubblico lucchese è stato straordinario e noi vogliamo ripagarlo a pieno."

Appuntamento al Palasport di Lucca Domenica 8 Giugno alle ore 18:00, arbitreranno l'incontro il Sig.Bavera di Monza e Pittatore di Torino