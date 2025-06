Rubriche



Il Bcl si arrende in finale

giovedì, 12 giugno 2025, 10:10

Dany basket Quarrata – BCL

20/12 – 49/25 – 63/48 – 76/53

20/12 – 29/13 – 14/23 – 13/5

Quarrata: Angelucci 13, Mingelli, Artioli 6. Nyuolan, Balducci, Molteni 20, Calabrese 10, Bortinikovs 5, Regoli 14, Antonini 7, Babovic, Tiberti. All. Tonfoni, ass.Matteoni

BCL: Landucci 2, Brugioni, Drocker 16, Lippi 7, Dubois 4, Simonetti 2, Del Debbio 13, Trentin 4, Vignali, Candigliota Tempestini 3, Pierini 2.. All.Olivieri, ass. Giuntoli

Niente da fare, il BCL è rimasto imbrigliato nelle lunghe serpentine aereoportuali del Gate, ha tentato di liberarsi, si è divincolato, ha lottato, perdendo sempre più tempo e alla fine se pur ancora caparbiamente protratti in avanti, non è riuscito ad arrivare alla scaletta che nel frattempo si era ormai allontanata, non potendo così salire sull'aero che li avrebbe portati in B nazionale.

Della partita c'è davvero poco da dire, il punteggio finale è più che eloquente, solo 53 punti a referto, un punteggio che non da chances, non si potrà mai vincere con così pochi punti, salvo rarissimi casi, figuriamoci contro un così coriaceo e fisico Quarrata. Onore ai vincitori, che per la seconda volta in pochi giorni hanno saputo imbrigliare il BCL, non permettendogli di giocare come ha fatto durante tutto il campionato.

Il BCL c'ha provato, è riuscito nel terzo quarto a recuperare punti importanti, creandosi i presupposti per la spallata che avrebbe potuto ribaltare le sorti della partita, ma di punti in quel frangente non ne sono arrivati e Quarrata ha potuto riprendere il suo ritmo fino a chiudere al 76/53

Forse un caso, ma forse no, 59 punti la bella con l'Etrusca, 55 gara 1 con Quarrata, 53 gara 2; Tre partite senza capitan Barsanti in campo, ma se andiamo nel campo dei forse tutto potrebbe diventare possibile e tutto sommato non sarebbe neanche giusto nei confronti del resto della squadra.

In gara 2, come in gara 1 di evidente ci sono state solo due cose, una eccessiva differenza di prestanza fisica con gli avversari e una scarsa precisione al tiro, fattori che fanno pensare ad una squadra arrivata con le batterie che ormai lampeggiavano verso il rosso e quando iniziano a mancare i 3 centimetri sul salto, quel millesimo di secondo che ti permetteva di bruciare l'avversario, diventa difficile anche la tenuta mentale.

Certo al fischio finale della sirena, lo scoramento e le lacrime non sono mancate, ma nessuno di questi ragazzi e i loro coach si dovrà mai sentire sconfitto; Tutto lo staff di supporto, tutte le giovanili del BCL, la società, il grande pubblico che anche ieri sera ha assiepato il Palasport soffrendo davanti ad un maxi schermo, sul quale venivano proiettate in diretta le immagini della partita grazie ad un brillante staff tecnico, interno al BCL, che ha permesso questo piccolo miracolo, sono tutti quanti oltremodo orgogliosi di questa squadra.

Uno per uno hanno dato il massimo in un campionato difficilissimo, sempre condotto a testa alta e sempre posizionato tra il primo e il secondo posto, aver raggiunto la finale sbaragliando la concorrenza di altre 22 squadre, non è stata cosa da poco, tutt'altro e va detto grazie a Del Debbio, Barsanti, Lippi, Vignali, Drocker, Tempestini, Pierini, Simonetti, Trentin, Landucci, Dubois, Brugioni, Candigliota, Cirrone, Olivieri, Giuntoli, Pizzolante, Ercolini, Cortopassi, Precisi e il DS Vangelisti che per 10 mesi hanno fatto sognare ed appassionare centinaia e centinaia di persone al basket e ai colori del BCL.