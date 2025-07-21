Rubriche



Bcl, inizia la stagione

domenica, 17 agosto 2025, 09:05

Tutto è pronto in casa del Basketball Club Lucca, dal nuovo materiale da consegnare ai giocatori, a tutto lo staff tecnico e logistico per il primo incontro che sancirà ufficialmente l'inizio della stagione sportiva 2025 – 2026.

Il 18 agosto alle 18 la squadra si ritroverà al Palazzetto dello sport e darà cosi il via alla preparazione e come ogni anno l'emozione è forte, si riprendono i palloni in mano è un momento carico di aspettative, voglia di tornare a correre sul parquet, ascoltare di nuovo la sirena de 24 secondi che scandisce il ritmo della partita e tutti i suoni e gesti che accompagnano ogni match.

L'inizio del campionato è fissato per il 29 Settembre e obbligherà la squadra e tutti gli addetti, a turni di lavoro molto impegnativi, saranno 30 giorni che serviranno a riportare al peso forma i ragazzi che durante l'estate non avranno certamente rinunciato a qualche ottimo manicaretto o cocktail.

La preparazione atletica e mentale dei ragazzi è fondamentale per affrontare un campionato di livello come quello della B interregionale, specialmente ad inizio stagione perché se pur è stato breve il periodo di pausa, la muscolatura si è ovviamente rilassata e ridotta, insieme a una minore resistenza alla fatica e alla capacità soprattutto di stringere i denti quando occorre.

Altra cosa importantissima in questa fase è riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca con i nuovi entrati siano essi i giocatori che parte dello staff tecnico e fornire attraverso il mix, fatto di atletica, tecnica, gioco e parole, le giuste motivazioni, lo spirito, la migliore mentalità vincente possibile per iniziare il campionato con il piede giusto.

Quest'anno ancora di più della scorsa stagione, essendo cambiata la formula del campionato che non prevede una seconda fase con un nuovo girone per arrivare ai play off. La formula nuova ha un solo girone a 15 squadre e le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale, poi i quarti, le semifinali e la finale, attraverso scontri diretti sempre al meglio di 3

Il Basketball Club Lucca inizierà il percorso dedicato alla comunicazione con una prima conferenza stampa indetta per il 21 Agosto alle ore 12:00 presso il Castello di San Donato sulle Mura Urbane, saranno presenti i vertici del BCL e lo staff tecnico della squadra, verrà illustrato il nuovo campionato, la composizione della squadra e la nuova divisa da gioco.

Il primo impegno invece di rappresentanza della nuova squadra, sarà il 25 Agosto, dalle ore 20:00 il BCL e tutta la prima squadra saranno presenti sul palco del Parco dell'Infinito, al quale si può accedere attraverso Via della Scogliera posta sul lato sinistro del ponte di Monte San Quirico, lungo il fiume Serchio.

Sarà un momento molto interessante durante il quale verranno presentati uno ad uno i giocatori, gli allenatori e quanti seguiranno la prima squadra durante il prossimo campionato, dal preparatore al fisioterapista al medico. Sarà anche un momento conviviale, ci sarà infatti a disposizione dei tifosi presenti un piccolo rinfresco e della buona musica.

Il secondo impegno, ma non solo per la prima squadra, ma anche per tutte le squadre del settore giovanile e dal minibasket alla seconda categoria, sarà il 5 settembre, dalle 18:30 in poi, in occasione della serata HOOPERS , organizzata dal BCL presso l'area della sagra di Sant'Angelo in Campo, per chi vuole partecipare è sufficiente dare la propria adesione visitando i nostri social ed iscrivendosi su link predisposti.