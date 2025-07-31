Rubriche



Quattro ragazzi del Bcl monitorati dalla Federazione

giovedì, 28 agosto 2025, 12:24

Al rientro dalla pausa di ferragosto la FIP si è rimessa in moto dando il via al primo monitoraggio stagionale per l'annata 2011. E' molta, l'importanza che assumono questi monitoraggi, sempre più la federazione sta spingendo e promuovendo i settori giovanili italiani ed i risultati sono davvero incoraggianti, per averne riscontro è sufficiente vedere cosa hanno fatto di recente le nazionali giovanili italiane, maschili e femminili. Avere come ha il BCL, quattro ragazzi tra i convocati nella prima sessione dei monitoraggi FIP per il nuovo anno, è un forte e positivo indice dell'ottimo lavoro svolto dagli allenatori.

Durante l'anno con molta professionalità hanno lavorato cercando di sviluppare per ogni singolo ragazzo che avevano la loro peculiarità e quattro di loro si sono guadagnati questa prima convocazione. Da questo primo monitoraggio usciranno le formazioni che parteciperanno a due importanti Tornei, il primo, il Torneo della Patrona della Pallacanestra Italiana, in programma nei giorni del 12/13 e 14 Settembre si svolgerà a Porretta Terme. L'altro sarà il Memorial Giustino Altobelli il 13 e il 14 Settembre a Messina

Nel frattempo, lunedì 1 settembre lo staff del Comitato regionale Toscana, ha convocato per le ore 9:15 al Pala Francioli Via LIguria Colle Val D'Elsa, Giuliani Mattia, Torres Randall, un ragazzo oggi appartenente alla scuderia del BCL, ma proveniente, grazie alla stretta collaborazione siglata solo poco tempo fa dal New Basket Altopascio, poi ancora altri due giovanissimi, Santucci Gabriele e Betti Samuele.