Quattro ragazzi del Bcl monitorati dalla Federazione

giovedì, 28 agosto 2025, 12:24
Al rientro dalla pausa di ferragosto la FIP si è rimessa in moto dando il via al primo monitoraggio stagionale per l'annata 2011. E' molta, l'importanza che assumono questi monitoraggi, sempre più la federazione sta spingendo e promuovendo i settori giovanili italiani ed i risultati sono davvero incoraggianti, per averne riscontro è sufficiente vedere cosa hanno fatto di recente le nazionali giovanili italiane, maschili e femminili. Avere come ha il BCL, quattro ragazzi tra i convocati nella prima sessione dei monitoraggi FIP per il nuovo anno, è un forte e positivo indice dell'ottimo lavoro svolto dagli allenatori.
Durante l'anno con molta professionalità hanno lavorato cercando di sviluppare per ogni singolo ragazzo che avevano la loro peculiarità e quattro di loro si sono guadagnati questa prima convocazione. Da questo primo monitoraggio usciranno le formazioni che parteciperanno a due importanti Tornei, il primo, il Torneo della Patrona della Pallacanestra Italiana, in programma nei giorni del 12/13 e 14 Settembre si svolgerà a Porretta Terme. L'altro sarà il Memorial Giustino Altobelli il 13 e il 14 Settembre a Messina
Nel frattempo, lunedì 1 settembre lo staff del Comitato regionale Toscana, ha convocato per le ore 9:15 al Pala Francioli Via LIguria Colle Val D'Elsa, Giuliani Mattia, Torres Randall, un ragazzo oggi appartenente alla scuderia del BCL, ma proveniente, grazie alla stretta collaborazione siglata solo poco tempo fa dal New Basket Altopascio, poi ancora altri due giovanissimi, Santucci Gabriele e Betti Samuele.
mercoledì, 27 agosto 2025, 08:46
In una location unica come quella del Parco dell'Infinito che l'Amministrazione Comunale ha saputo valorizzare con impianti e strutture accessibili ai cittadini, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra del Basketball Club Lucca che parteciperà al prossimo campionato di serie B interregionale
giovedì, 21 agosto 2025, 15:30
L'attuale formula prevede una prima ed unica fase con un girone all'italiana, dalla quale solo le prime otto a fine girone, potranno accedere direttamente agli ottavi, poi ai quarti, alle semifinali e alle finali, per superare ogni fase, le squadre si dovranno confrontarsi al meglio di tre partite, con le...
domenica, 17 agosto 2025, 09:05
Tutto è pronto in casa del Basketball Club Lucca, dal nuovo materiale da consegnare ai giocatori, a tutto lo staff tecnico e logistico per il primo incontro che sancirà ufficialmente l'inizio della stagione sportiva 2025 – 2026.
giovedì, 31 luglio 2025, 19:36
I biancorossi inseriti nel girone C: il campionato inizierà ufficialmente il 27 settembre con la partita Grantoriono Basket Draft – Basket Cecina e USE Empoli – As Junior Libertas, le altre, compreso il BCL giocherà il 28 settembre e terminerà il 26 aprile 2026. Tutte le avversarie