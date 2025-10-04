Rubriche



Bcl, serve l'immediato riscatto

venerdì, 17 ottobre 2025, 17:26

Il BCL torna a giocare al Palatagliate, nelle sua " comfort zone" una condizione oggi più che necessaria alla squadra di coach Olivieri che è nella estrema necessità di ritrovarsi, per scrollarsi di dosso la più che opaca prestazione di Genova. Una partita storta con qualche strascico mentale e fisico, per rimediare c'è stato da lavorare sodo in settimana, era assolutamente necessario non farne un dramma, ma era altresì importante capire cosa è accaduto e perchè, un passo falso ci può stare, l'importante è comunque reagire

Più seri e non così risolvibili in breve tempo i postumi di natura fisica scaturiti dall'ultimo match. Il primo a fare i conti con le cure mediche è stato Pichi che è dovuto ricorrere ad ago e filo per suturare un brutto taglio sullo zigomo, peggio è andata a Simonetti che ha accusato una lesione alla fascia plantare che lo obbligherà a restare a bordo campo per un periodo ancora non ben delineato, ma di certo non breve. A questi, vanno a sommarsi qualche altro piccolo acciacco sempre come postumi di una partita a tratti molto maschia, ma comunque tutta roba da riassorbire in allenamento.

A far visita al BCL sarà lo Junior Casale Monferrato, squadra incontrata per la prima volta lo scorso anno nella seconda fase del campionato, pratica che allora fu liquidata dal BCL con due nette vittorie. Il Casale che si presenterà al Palatagliate, sarà però completamente diverso da quello dello scorso anno, in estate ha rinnovato completamente la squadra tenendosi stretto solo tre elementi, Avonto che sta girando a 22 di media, Sirchia, anche lui con 22 di media e Raiteri, nuovo anche il coach, o meglio via Vigneri e largo al suo assistente dello scorso anno coach Degiovanni.

Una nuova incognita quindi per il BCL che davanti al suo pubblico vuole riscattarsi e riprendere il cammino a passi spediti verso la qualificazione e dello stesso avviso è anche coach Olivieri "Dobbiamo riscattare immediatamente l'opaca prestazione di sabato scorso a Genova. Non sarà assolutamente facile perché Casale è una squadra capace e talentuosa che da pochi punti di riferimento alle difese avversarie. Sono stati capaci di segnare ben 39 punti in dieci minuti proprio nella seconda giornata tra le mura amiche contro i liguri. De Ros, Avonto, Alberione e Sirchia sono esterni molto prolifici da tre punti; i lunghi Galdiolo, Raiteri e Ruiu sono un ottimo mix di gioco fronte e spalle a canestro. Azzano è l'ala che collega i reparti e garantisce fisicità e prestanza atletica. Noi veniamo dai postumi dei traumi subiti sabato scorso e dovremo fare a meno si Simonetti per l'infortunio subito alla fascia plantare del piede. Pichi è riuscito ad allenarsi nonostante il brutto taglio allo zigomo e Valentini stà facendo i conti con sintomi influenzali molto fastidiosi. Dobbiamo lasciare da parte queste questioni e concentrarci sulla gara. Siamo davanti ai nostri tifosi e faremo di tutto per non deluderli."

Per fare confronti attendibili è ancora presto, ma comunque un paio di indicazioni possono essere utili a farsi un'idea di quanto si potrà vedere, adesso il BCL occupa la terza posizione, l'ottava per Junior Casale, ma con una partita in meno avendo osservato il suo turno di riposo e per adesso le uniche differenze che possono essere prese in esame sono quelle relative ai canestri fatti e subiti, 81,7 fatti per il BCL e 73,5 per Casale, mentre quelli subiti sono 74,3 per i biancorossi, e 75 per i ragazzi di Monferrato.

Arbitreranno l'incontro il Sig. Cavasin di Livorno, e Parigi di Firenze, sabato 18 ottobre alle ore 17:15