Il Bcl affonda a Genova

Rubriche
domenica, 12 ottobre 2025, 08:51
Elah Segulls Genova – BCL
16/27 – 22/17 – 27/10 – 20/23
16/27 – 38/44 – 65/54 – 86/77
Segulls Genova: Venga 12, Ferri 3, Alberghini, Brescianini 25, Spallarossa, Caversazio 2, Pintus 10, Zini 12, La Marca, Petrovic 7, Fantino 2, Diakhate 13. All. Piastra, ass.Razzetti
BCL: Landucci, Valentini 15, Drocker 11, Donati, Genovali, Dubois 22, Barsanti, Simonetti 6, Del Debbio 2, Pichi 8, Trentin 13, Cirrone. All.Olivieri, ass. Di Giambattista
Palla in aria e primo possesso biancorosso e primi due punti per Simonetti, palla rubata e il Bcl è di nuovo al tiro con Pichi, poi ancora Valentini per il 4/7.Padroni di casa che per i primi minuti sono riusciti a tenere il passo del BCL grazie ai punti realizzati da liberi, mentre i ragazzi di Olivieri provano a scappare con i canestri di Dubois, Drocker, Valentini e Simonetti, 11/19 a poco più di tre minuti dal termine della prima frazione. Segulls che rinviene portandosi a 5 lunghezza di distanza, Trentin e Dubois vanno alla replica, poi Petrovic inchioda il canestro, ma di nuovo Simonetti e Dubois dalla lunetta fissano il risultato del primo quarto sul 16/27.
Il match riprende di gran carriera come è terminato, con molti rovesciamenti di fronte, è una partita vivace che il Bcl cerca di controllare e tenere l'inerzia dalla sua parte. Genovesi più precisi al tiro nel secondo periodo, tanto da tenere il passo del Bcl nel parziale di quarto, ma è un secondo quarto nel quale le squadre sembrano aver allentato la pressione sul pedale dell'acceleratore, solo 7 punti per squadra dopo 5 minuti di gioco e un parziale di 10/8 che porta le squadre sul 26/35.
Caversazio spezza l'egemonia biancorossa ed innesca la reazione dei propri compagni tanto che in un batter d'occhio grazie ai canestri Brescianini, autore di 10 punti i padroni di casa si portano sul meno due, 37/39, a togliere le castagne dal fuoco ci prova Valentini con una tripla, poi Dubois ancora dalla lunettta per il 38/44 che vede ancora il BCL condurre la partita in chiusura di secondo quarto, ma con passivo di meno 5 nel parziale.
Al rientro in campo i padroni di casa si presentano rivitalizzati, forti della performances del quarto precedente spingono forte, guadagnando tiri liberi per un paio di antisportivi ai quali il BCL è dovuto ricorrere per cercare di arginare l'irruenza dei padroni di casa che sono riusciti a portare il naso avanti di una lunghezza 47/46 dopo quattro minuti di gioco. Per il Bcl è un brutto momento, le sue percentuali al tiro sono precipitate, quasi il canestro si fosse stregato, 53/48 con quattro minuti ancora prima che la terza sirena metta fine al difficilissimo periodo del BCL. Si chiude sul 65/54 un terzo quarto da cancellare completamente, solo 10 i punti realizzati da un Bcl smarrito che ha perso quasi completamente la via del canestro. 10 minuti ancora per provare a fare qualcosa, il pesante divario di meno 16 punti con i biancorossi in questa situazione assume l'aspetto di una vera e propria missione impossibile.74/56 e sette minuti sul cronometro in una situazione che pare ancora non sbloccarsi, mentre bisogna necessariamente dire che ai padroni di casa, entra davvero l'impossibile.
Il divario si allarga a 22 lunghezze, l'Elah Segulls Genova sembra seguire quello che è stato lo schema tattico della prima partita di campionato, un primo quarto perso pesantemente e i tre quarti successivi in un continuo crescendo che li ha portati alla vittoria. I ragazzi di Olivieri provano a rialzare la testa con Trentin,Drocker e Pichi recuperando punti importanti, ma non ancora a sufficienza per ribaltare il match, a 3 minuti dalla sirena di fine partita i punti da recuperare sono 15, ci prova Valentini, ci prova Pichi, ma il ferro ancora nega 6 punti importanti. Drocker dalla lunetta accorcia, poi Dubois si porta a meno 6 con 2,40 sul cronometro, Pintus replica da due, altri punti arrivano dai liberi per l'85/77 a meno di 10 secondi dal termine archiviando una brutta partita, spetterà ora a coach Olivieri far sì che la sconfitta non lasci segni e strascichi nei ragazzi, una sconfitta è sempre plausibile, sarà lo staff tecnico a trarre le giuste indicazione e a preparare la squadra per fare in modo che alla fine le sconfitte siano poche.
venerdì, 10 ottobre 2025, 15:36
Seconda trasferta per la truppa di Olivieri, questa volta tutta la carovana si dirigerà su Genova, per incontrare alle ore 18 di sabato la ELAH Seagulls Genova. La partita originariamente programmata presso il bellissimo palazzetto nella zona Acquario di Genova è stata spostata presso il centro universitario di Genova sul...
lunedì, 6 ottobre 2025, 08:48
Nella prima casalinga al Palatagliate il Bcl supera Empoli per 84-64 dando una nuova prova di forza e mantenendo il controllo sulla gara dall'inizio alla fine. Tanti giocatori biancorossi in doppia cifra
sabato, 4 ottobre 2025, 23:40
I biancorossi tornano sul proprio parquet: l'appuntamento è al Palatagliate con ingresso libero domenica 5 ottobre alle ore 18 proprio per sostenere la squadra nella gara di esordio in casa, di fronte troveranno Use Empoli
lunedì, 29 settembre 2025, 08:32
il BCL che si aggiudica ad Arezzo i due punti (69-84) in palio iniziando così nel migliore dei modi la nuova stagione con una bella prova di tenuta mentale e fisica, e soprattutto portando quattro suoi giocatori in doppia cifra