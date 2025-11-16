Rubriche



Per il Bcl c'è la prova Spezia

sabato, 29 novembre 2025, 10:25

Domenica 30 novembre il BCL è atteso alla fatidica prova del nove, giocherà la decima di campionato sull'ostilissimo campo della Tarros Spezia Basket, sicuramente una delle squadre più coriacee da affrontare, dotata di sette vite, ognuna capace di lasciare al palo qualsiasi squadra.

Le sue sconfitte, in questo campionato, sono avvenute tutte con squadre che attualmente sono al vertice della classifica, Mens Sana e Virtus Siena, tranne una però, non molto lontana che occupa attualmente la settima posizione, ma a solo due lunghezze dalla Tarros e dal BCL, il College Borgomanero, altra squadra molto pericolosa, questo per dare da subito un'idea di che squadra troverà al Palasprint di La Spezia e che tipo di match si troverà a giocare il BCL

Per Olivieri e i suoi ragazzi non sarà una semplice partita in trasferta, per il Basketball Club Lucca sarà l'inizio di una terna di partite, molto, ma molto importanti, tre partite che potrebbero scombussolare la classifica e proiettare il BCL ai vertici del campionato.Vincendo la partita a La Spezia, il BCL otterrebbe due risultati importanti, il primo, provare a staccare gli inseguitori, ovviamente la Tarros e forse anche il College, e secondo, raggiungerebbe la Virtus Siena in classifica che complice la sosta obbligata che, non avrà modo di aggiungere punti alla classifica.

La partita successiva del BCL sarà ancora uno scontro diretto, sempre in ottica classifica: tra le mura del Palatagliate ospiterà la Mens Sana, attualmente seconda, avanti di due punti, poi ci sarà la lunghissima trasferta di Borgomanero per il match con l'insidioso College, questo quanto si prospetta da qui a tre settimane al BCL, tre partite più che decisive per il proseguo da protagonista nel campionato di B interregionale. I precedenti tra la Tarros Spezia e il BCL confermano come sia sempre stato difficile spuntarla con i liguri: Lo scorso anno, finì uno a uno, la Tarros spezia vinse al Palatagliate di 3 e il BCL espugnò il Palasprint per un solo punto

Sul chi va là è attestata la posizione di coach Olivieri "Partita molto molto complicata. Spezia gioca una pallacanestro molto rapida, prediligono il gioco in campo aperto ed hanno in Kmetic e Pesenato i principali terminali offensivi. Cellerini, Puccioni e Petrusesvki vanno a completare un quintetto di assoluto valore. Dalla panchina: Tedoldi, Lamperi e Deri sono bravi a tenere alto ritmo di gioco. Dovremo dare il meglio di noi stessi per limitare il loro attacco. Siamo carichi e dobbiamo e vogliamo continuare il nostro percorso di crescita."

I soliti numeri dicono che la Tarros ha vinto tre volte e perso una sola volta in casa, pari situazione anche per il BCL, tre, le partite vinte fuori e una sola persa, dove invece troviamo differenze decisamente più marcate, sono nei punti fatti e subiti.

I 92.8 punti di media fatti degli spezzini esaltano molto il loro attacco, spaventando un pò i biancorossi che si fermano invece a quota 82.8, più incoraggiante però è la situazione dei punti subiti, la Tarros mediamente incassa 79.5 punti a partita, contro i soli 68 del BCL, vista con i numeri la Tarros è una squadra alla quale riesce facile finalizzare, ma stando ai soliti numeri ha qualche difficoltà in difesa.

Sarà quindi compito di Olivieri trovare la quadra per alzare una barriera più funzionale di quanto fatto con le altre squadre per arginare l'esuberante attacco spezzino, e inventarsi qualcosa per rendere l'offensività del BCL più performante.

Arbitreranno l'incontro che prenderà il via domenica 30 Novembre alle ore 18 al Palasprint di La Spezia, Ugo Marco e Ghirardo Alessandro, due arbitri piemontesi e precisamente di Torino, già conosciuti in occasione del match giocato con Crocetta Torino lo scorso campionato.