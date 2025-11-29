Rubriche



Bcl, con Mens Sana arriva una nuova battuta di arresto

domenica, 7 dicembre 2025, 23:25

BCL – MENS SANA

22/13 – 24/21 – 16/22 – 14/24

22/13 – 46/34 – 62/56 – 76/80

BCL: Valentini 9, Drocker 29, Donati ne, Genovali ne, Dubois 5, Barsanti, Simonetti 2, Del Debbio 13, Pierini ne, Pichi 12, Trentin 6, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista

Mens Sana: Pnnini 8, Perin 22, Calviani, Cerchiano 14, Yarbanga 12, Pucci 4, Cesaretti ne, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 2, Prosek 11, Jokic 7. All. Vecchi, ass. Zanotti

Atmosfera da seria A al Palatagliate per il match BCL – Mens Sana Siena, tifoserie contrapposte che si fronteggiano a suon di slogan, prima però un minuto di silenzio per ricordare la grande Mabel Bocchi recentemente scomparsa.Possesso per gli ospiti e contropiede biancorosso per il primo tentativo da tre di Drocker, poi è Trentin a sbloccare la parità iniziale ed è sempre lui a rispondere a Yarbanga per il 6/2 a due minuti e trenta dall'inizio, poi Drocker da tre obbligando Vecchi a richiamare velocemente i suoi in panchina.

E' un inizio di partita con i motori del BCL che girano intorno ai 10000 giri, 13/ 2 ai cinque minuti per un parziale di 11/0.Siena torna a segnare dalla lunetta, ma Valentini e Drocker hanno polsi caldi e mettono in cascina altri sei punti per il 22/8 con ancora tre giri di cronometro, con la Mens Sana che prova a farsi sotto guadagnando un paio di giri in lunetta grazie al bonus del BCL, rosicchiando punti per chiudere il quarto sul 22/13.

Valentini riapre le danze con due punti da sotto, poi è Del Debbio a metterne altri due in alley oop su tiro di Barsanti. Per gli ospiti i punti arrivano ancora da liberi, ma non solo, è una fase di gioco nella quale hanno ritrovato coordinazione e maggiore penetrazione, tanto da risalire a meno tre a metà del secondo tempino, mentre per il BCL le percentuali al tiro sono drasticamente calate.

A tre dalla sirena del riposo lungo la Mens Sana ribalta il risultato portandosi sul 31/33, Drocker ristabilisce il vantaggio con due triple, 37/34 e due minuti alla sirena con Dubois che arrotonda a 38 e Pichi da tre per il 41/34 e ancora Pichi per tornare alla doppia cifra di vantaggio per arrivare a chiudere sul 46/34

Ripresa aperta dagli ospiti con Jokic, mentre la risposta del BCL è affidata a Pichi da tre e Dubois da sotto per il 53/38, è un BCL in pieno controllo e molto performante tanto da tornare in pochi minuti al più 15. Perin e Cerchiaro recuperano punti importanti ricucendo a tre lunghezze il divario, Del Debbio prova a dare il via ad un nuovo allungo dei biancorossi aiutato da Drocker che dalla lunetta fa due su due per il 60/56 poi Simonetti chiude il terzo quarto a quota 62 con sei lunghezze sugli ospiti.

Ultimo quarto con i regimi dei motori al massimo, BCL e Mens Sana sono artefici di una partita che da tanto tempo non si vedeva al palatagliate, Drocker con 26 punti già a referto prova a mantenere le distanze da un'agguerritissima Mens Sana, a cinque al termine sono otto le lunghezze di vantaggio che il BCL ha sugli ospiti in una partita sempre condotta in vantaggio che ha avuto fino ad ora solo due cambi di vantaggio e mai sopra le due lunghezze.

Pannini da tre e Valentini replica da tre, poi Trentin in fuga solitaria per altri due punti e il più 10 del 73/63 con tre minuti e mezzo prima che la sirena faccia sentire la sua voce. Il BCL non carbura più, forza e non conclude, mentre gli ospiti si avvicinano pericolosamente, ultimi 90 secondi e un più due difficile da tenere contro una Mens Sana che ad una manciata di secondi dal termine del match, trova la tripla del sorpasso. Una vera beffa per il BCL che potrebbe costargli il gran lavoro fatto, all'orizzonte si profila una sconfitta immeritata. Solo manciata di secondi per provare a ribaltare una situazione ormai disperata, un fallo e gli ospiti vanno sui liberi per chiudere il match sul 76/80.