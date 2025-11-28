Rubriche



Bcl, ecco l'ostacolo Mens Sana

sabato, 6 dicembre 2025, 15:51

Domenica 7 Dicembre alle ore 18:00 salirà dalla bassa Toscana, la super blasonata Mens Sana Siena, una delle più forti competitor del campionato di B interregionale.

Per il BCL, come in un percorso universitario, sarà l'ennesimo difficile esame da superare per arrivare ad indossare il desiderato Tocco Accademico

Per affrontare i senesi è stato necessario studiare molto, tradotto per gli addetti ai lavori "scouterizzare" un anglicismo storpiato dalla volgata popolana, che significa carpire i dettagli di gioco di ciascun giocatore avversario, se è mancino, se attacca il canestro e come lo fa, se tira da fuori, ma è anche necessario curare la preparazione atletica e per quanto possibile, dal punto di vista tattico, preparare qualcosa di diverso dagli abituali schemi di gioco per cercare di sorprendere gli avversari.

Il BCL si troverà di fronte una ben preparata e altrettanto bene allenata squadra, in pratica una prima della classe che farà di tutto perché i ragazzi di Olivieri non superino l'esame e le premesse perché ciò avvenga potrebbero esserci tutte.La Mens Sana occupa la seconda piazza della classifica, sconfitta una sola volta e guarda caso dal College di Borgomanero che sta risalendo la corrente a suon di canestri, tra l'altro, prossimo avversario del BCL.

Le sue bocche da fuoco che ad oggi hanno a referto oltre 100 punti e comunque da non sottovalutare assolutamente gli altri conponenti del roster, rispondono ai nomi di Yarbanga, Nepi e Prosek, quest'ultimo ben conosciuto dal pubblico lucchese per quel rocambolesco e agitato finale di partita dello scorso anno, quando al Palatagliate per un fortuito scontro, divampò un parapiglia, culminato in una serie di espulsioni e importanti sanzioni successive.

Nell'occasione la Mens Sana chiuse l'incontro vincendo con un più 12 cercando, senza riuscirvi, di ribaltare la sconfitta subita al Pala Estra per 62/81.Il BCL è reduce da tre vittorie pesantissime, con l'Etrusca San Minato, più 21, Costone Siena più 26e la Tarros con più 21 che hanno rilanciato i biancorossi verso la vetta della classifica, dopo il ko subito in casa con Cecina, non da Meno i biancoverdi che hanno chiuso le ultime tre partite con altrettanti sonori vantaggi, con l'Use Empoli sono stati 21 i punti a fine partita, con Genova 18 e con Casale ben 34.

La differenza in campo, visti i risultati ottenuti da entrambe le franchigie, sarà data con molta probabilità dalla determinazione, dalla voglia o come si dice dalla fame di vittorie che ognuna sarà capace di mettere in campo, di certo non sarà una partita semplice, come bene spiega coach Olivieri " Siena sta vivendo un periodo molto florido. Gioca un'ottima pallacanestro fatta di ritmi alti in attacco e difesa molto solida che tende a proteggere l'area. Perin è un giocatore super per la categoria e con Nepi, Cerchiaro, Pucci, Panni e Belli completa un reparto esterni con tanti punti nelle mani ed esperienza da vendere. I lunghi Yarbanga e Jokic danno atletismo e rimbalzi, Prosek completa il pacchetto con la sua duttilità tattica. La nostra settimana ha avuto qualche intoppo per via degli infortuni di Pichi e Trentin che non sono al cento per cento ma saranno regolarmente in campo domani. Siamo molto motivati a fare una grande prestazione perché Mens Sana è una delle squadre che hanno alti livelli di gioco ed anche perché vogliamo regalare una domenica di grande basket ai nostri amati tifosi."

Palla a due alle ore 18:00 di Domenica 7 Dicembre ed arbitreranno l'incontro il Sig.Cirinei di Pisa e Deliallisi di Livorno, una coppia arbitrale incontrata lo scorso anno a Siena proprio per il match Mens Sana - BCL