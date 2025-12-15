Rubriche



Bcl, il consuntivo mentre si avvicina il giro di boa

mercoledì, 31 dicembre 2026, 11:21

Non siamo ancora al classico giro di boa, in realtà mancano ancora due giornate per chiudere il girone di andata, ma la data del 31 Dicembre, come ogni fine di anno, impone un primo bilancio. Un consuntivo per capire se si è lavorato bene, se l'inserimento di Valentini e Pichi ha funzionato, se i risultati ottenuti sono in linea con quanto previsto e infine se il ruolino di marcia e soprattutto se la programmazione riguardante la preparazione fisica è nei tempi giusti per arrivare alla seconda parte del campionato al massimo del rendimento ed evitare quanto accaduto nella finale dello scorso campionato, quando la quasi totalità dei ragazzi si presentò sul parquet del Palamelo con le batterie ormai scariche.

Le prime somme iniziamo a tirarle dall'attuale terza posizione con 18 punti, a sole due lunghezze dalla coppia di testa, Mens Sana e Costone, un primo bilancio che non può essere altro che positivo, anche se francamente nel BCL un certo rammarico c'è per come sono andate le cose, di fatto avrebbe potuto essere ancora migliore se non fossero stati lasciati due punti sul parquet dell'Elah Genova, in una partita assurda, contro una squadra che ad oggi ha vinto una sola partita su 12, come in parte c'è per i due punti persi in casa contro la Mens Sana Siena al termine di una partita condotta magistralmente.

Molte di più però le note positive, a cominciare dal grande apporto alla squadra che hanno portato i due nuovi inserimenti. Con Valentini e Pichi il potenziale della squadra si è alzato notevolmente, la loro esperienza e le loro peculiarità nei ruoli ricoperti, hanno dato forza, sostegno e nuova linfa al lavoro di Olivieri.

Altra nota positiva e forse la più importante per il proseguo del campionato è quanto è stato ottenuto con un gran lavoro di tutto il gruppo che ha saputo sopperire anche ad assenze importanti, come quella di Simonetti, rimasto fuori dai giochi per diverse partite, l'assenza di Trentin in un momento del campionato delicato, il BCL usciva da una sconfitta casalinga contro Cecina e aveva bisogno di un pronto riscatto per riprendere immediatamente la sua corsa che ottenne con soddisfazione, la domenica seguente in trasferta a San Miniato, vincendo con 20 punti di margine, malgrado fosse stato obbligato a scendere in campo senza Simonetti, Trentin e Pierini, quest'ultimo ancora non utilizzabile al 100%.

Guardare al trascorso aiuta anche a capire su chi fare la corsa, questo senza sminuire assolutamente il valore di nessuna delle squadre partecipanti al campionato, ma è indubbio che le senesi siano tra le favorite a passare il turno, anche se il BCL non è da meno, tanto che con la Vismederi Costone ha vinto con un più 26 e con la Mens Sana ha perso di 4 immeritatamente.

Da tenere nel mirino anche il College Borgomanero, squadra sempre temibilissima che il BCL ha però, schiantato con un più 21, regalando quasi dieci punti all'avversario in chiusura di partita. Poi c'è il Cecina, l'Use Empoli e l'Olimpia Legnaia e per ultima ma non ultima, la Virtus Siena che il BCL affronterà, nella 15esima partita del girone di andata.

Tante le squadre da osservare con una classifica come quella di fine anno, dove tra la prima e l'ottava ci sono solamente 6 punti di differenza e in soli due punti ci son ben 4 squadre.

E non poteva mancare in questa disamina il punto di vista del coach " Dopo queste prime dodici giornate si cominciano a delineare i valori delle squadre. Come da pronostico le senesi e noi leggermente sopra per quello che si è visto fino adesso, ma attenzione perché la classifica è cortissima e prevedo che ci sarà battaglia fino all'ultimo per entrare nei play off. A parte lo scivolone di Genova siamo riusciti a tenere un rendimento abbastanza costante domenica dopo domenica, la squadra sta reagendo bene agli stimoli dello staff cercando di migliorare l'efficienza della prestazione sui due lati del campo. È un campionato dove conta essere tra le prime otto alla fine della regular season, possibilmente arrivandoci con una buona riserva di energia per essere poi nella massima forma quando ogni partita avrà un peso specifico altissimo, da maggio in poi. Adesso è importante chiudere il girone di andata con due vittorie perché nel ritorno avremo tante trasferte difficili, dobbiamo andare tre volte a Siena, ad Empoli e Cecina; campi molto difficili contro squadre che lottano per i play off. Siamo concentrati su di noi per migliorarci giorno dopo giorno, i ragazzi stanno benissimo insieme ed hanno costruito una bella amalgama che è la base per realizzare prestazioni di livello."