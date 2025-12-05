Rubriche



Bcl in cerca di riscatto contro Borgomanero

sabato, 13 dicembre 2025, 15:25

Con la partita contro Collage Borgomanero si chiude il trittico più impegnativo per il BCL, non che quelle che verranno dopo assomiglino a passeggiate di salute, semplicemente stando alla classifica dovrebbero essere partite più congeniali o almeno più abbordabili, anche se Elah acquario Genova insegna, squadra penultima in classifica a 2 punti, conquistati in casa contro il BCL.

La settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori per i biancorossi, l'amarezza per l'assurda sconfitta subita in casa contro la Mens Sana Siena, almeno ad inizio settimana, era a tratti sempre presente, poi, primo fra tutti coach Olivieri ha serrato le file, dando ai ragazzi nuove motivazione e spronandoli.

Il succo di quanto Olivieri ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi, si racchiude tutto nella piena consapevolezza di aver fatto una super partita, contro una squadra costruita per vincere, riuscendo a dargli distacchi da 15/16 punti e che adesso è prima in campionato e se poi nei 180 secondi finali è andata come è andata è solo perchè il Bcl lo ha permesso, quindi niente musi lunghi, niente rammarico, imparare dagli errori fatti e non ripeterli più.

Con il College Borgomanero ci sono stati fino ad oggi quattro match, due nel campionato dello scorso anno e due in quello ancora precedente ed ogni franchigia ha vinto in casa propria e perso fuori, quindi la cabala direbbe "non c'è due senza tre" ma l'intenzione di Barsanti e compagni è quella di sfatare proverbi e detti e tornare da Borgomanero con due pesanti punti in tasca, specialmente dopo la beffa con la Mens Sana.

In casa biancoblu si comincia a respirare l'aria fina della vetta, partita a riflettori spenti il College si è piano piano mostrato agli avversari, facendo vedere, malgrado la giovane età dei suoi ragazzi, qualità e grinta per competere con tutti andando a caccia della prima posizione. L'età media del suo roster è 22 anni, ma se si provasse a rielaborare la media senza il grande Benzoni, unico senior ancora in attività a 45 anni, si abbasserebbe ancora, ma come dicevamo i ragazzi del College Borgomanero sono tutti quanti ottimi elementi, tra i quali spiccano Buttiglione con quasi 17 di media, Gaiola e Olivieri in media da doppia cifra anche loro, poi ovviamente il senior Benzoni che si permette ancora, di chiudere le partite con almeno 15 punti di media

Non solo per i ragazzi, ma anche per coach Olivieri la partita con il College Borgomanero ha il sapore della rivincita, ma non si nasconde e mette in guardia i suoi ragazzi dai pericoli che troveranno.

"Borgomanero è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Con il loro gioco fatto di contropiede e di tiri presi nei primi secondi dei 24 risultano molto difficili da arginare, soprattutto in casa loro. L'highlander Benzoni guida un gruppo rinnovato di giovani sempre ai vertici dei campionati nazionali giovanili. Dal canto nostro dobbiamo assolutamente riscattarci della sconfitta di domenica anche perché la classifica dice che siamo a pari punti con College e vincere fuori casa varrebbe doppio. La settimana di lavoro è proceduta senza intoppi e ci siamo preparati a dovere. Limitare il loro gioco veloce e controllare il ritmo della partita saranno le chiavi del match.

I soliti numeri ci raccontano di due squadre abbastanza simili, College ha vinto quattro volte e persa una in casa, il BCL ne ha vinte quattro in trasferta e persa una Le differenze emergono però tra punti fatti e subiti, il College ha il secondo miglior attacco del campionato dietro alla Mens Sana con 87,2 punti a partita, contro gli 83,2 del BCL, ma più significativi sono i punti presi che la collocano sul fondo della classifica, 80 di media contro i 67,2 del BCL. Palla a due alle ore 18:00 al Pala Don Bosco di Borgomanero, arbitreranno l'incontro il Sig.Ferrero e Dell'Accio di Torino, il primo già conosciuto a Pavia per il match Riso Scotti – BCL e il secondo incrociato quest'anno a Genova per Elah Acquario - BCL