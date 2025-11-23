Rubriche



Bcl, ecco la foto di gruppo

venerdì, 5 dicembre 2025, 12:19

Ogni anno il Basketball Club Lucca chiama a raccolta tutti i suoi tesserati, dagli atleti ai dirigenti, dagli istruttori agli allenatori, tutta la dirigenza societaria, ovvero, un "ensamble" incredibile, tutti quanti insieme, uniti da un'unica passione per la pallacanestro, chiamati a formare una grande macchia rossa da immortalare per i posteri con una bella immagine fissata indelebilmente nei circuiti elettronici di computer e telefoni. Per la foto della stagione 2025/26 è stato scelto una dei luoghi più iconici di Lucca, il Duomo di San Martino, così ricco di simboli e storia da essere parte viva e rappresentativa di tutti i lucchesi.

La scelta del Duomo di Lucca, come luogo dove ritrovarsi per fare una foto di tutto quanto il Basketball Club Lucca e nello specifico l'uso come sfondo del suo bellissimo loggiato, non è stata casuale, è legata a doppia mandata a quanto questa Chiesa e il BCL sono e si sentono parte integrante del territorio.

Davanti all'obbiettivo del fotografo si sono disposti in buon ordine tutte le squadre del BCL, più in alto allenatori e istruttori e ai lati i dirigenti accompagnatori, nel centro la prima squadra che gioca in Serie B interregionale e in primissima fila i mini atleti, i piccoli Scoiattoli e i Pulcini del minibasket. Un gruppo talmente numeroso da mettere i brividi solo a guardarlo: Il BCL ha schierato sotto il loggiato, sugli scalini e sul sagrato oltre 350 persone, ma potevano essere ancora di più, se i primi freddi non avessero messo ko un po' di atleti e dirigenti, appartenenti alle varie squadre presenti.

Un mare di felpe rosse che ha richiamato centinaia di genitori, parenti e soprattutto nonni che da dietro la postazione fotografica hanno fatto con il loro smartphone centinaia di scatti, trasformando la foto di gruppo del Basketball Club Lucca, in uno dei momenti più topici dell'anno.