Il Bcl passa a Spezia

lunedì, 1 dicembre 2025, 08:59

Tarros Spezia – Basketball Club Lucca

17/22 – 36/39 – 51/68 – 64/85

17/22 – 19/17 – 15/29 – 13/17

Tarros: Lamperi 7, Puccioni 4, Kmetic 18, Ramirez 5, Baria ne, Carraro ne, Sabbadini ne, Tedoldi, Pesenato 17, Deri, Petrushevki 3, Cellerini 10. All.Ricci, ass Toffi

BCL: Landucci, Valentini 5, Drocker 20, Donati ne, Dubois 13, Barsanti 5, Simonetti 5, Del Debbio 6, Pierini ne, Pichi 12, Trentin 19. All.Olivieri, ass. Di Giambattista

Match aperto dalla Tarros con Kmetic e BCL che risponde con Pichi per la prima tripla della giornata, poi una serie di ribaltamenti di fronte portano le squadre sull'8/10 con la seconda tripla a firma Pichi. Kmetic ristabilisce la parità e questa volta tocca a Drocker riportare il BCL avanti di due lunghezze in una partita che nei primi cinque minuti di gioco ha visto ben 6 cambi di vantaggio, un equilibrio che ancora nessuno delle due squadre riesce a sbloccare. Ci prova Del Debbio con una canestro da sotto e una tripla per il 15/19 a un minuto dalla sirena, poi è Drocker che chiude il quarto segnando da fuori dell'area per il 17/22.

La partita riprende con Spezia che mette a referto due punti dalla lunetta, ai quali replica Barsanti per il 21/27 in un match a tratti forse troppo maschio. Spezia che si affida a Lamperi, ma la replica del BCL è immediata con Valentini, ma come è stato detto, la Tarros ha sette vite e grazie a Kmetic e Ramirez e Cellerini ricuce e sorpassa per il 34/31 ristabilendo l'equilibrio del primo quarto.Drocker pareggia nuovamente i conti e Trentin chiude un gioco da tre per il nuovo vantaggio 34/37 con due minuti al riposo.Ancora scaramucce a centro campo con qualche fallo gratuito che manda Trentin sui liberi per arrotondare al 36/39 di fine quarto.

La ripresa inizia con Pichi da tre e Petrushevski che risponde con un'altra tripla, poi una serie di ribaltamenti e due bombe di Drocker portano il punteggio al 43/51, il primo vero tentativo di fuga del match che il BCL sta cercando di costruire ad inizio del terzo quarto.Dubois, Drocker e Pichi provano a scavare un solco più profondo arrivando al 45/49, coach Ricci sprona i suoi ragazzi ad attaccare il canestro biancorosso, Pesenato, Kmetic e Cellerini ci provano, ma Pichi con Valentini e Dubois ribattono colpo su colpo fino alla terza sirena che vede il BCL avanti di ben 17 lunghezze.

Per il BCL è il momento di provare a consolidare il vantaggio conquistato o almeno tenere in equilibrio l'ultima frazione di un match giocato ad alta intensità. La Tarros Spezia sta provando ad alzare il ritmo di gioco pressando a tutto campo, tanta è la voglia di recuperare punti, ma il loro gioco non è così redditizio, specialmente se a mantenere le distanze ci pensano, Simonetti poi Trentin con 17 punti realizzati e un Drocker 17 punti a referto, con quattro minuti al termine e sul tabellone un pesante passivo per i padroni di casa, 57/76.

Un giro e mezzo di cronometro alla fine della partita e un più 18 per il BCL al termine di una partita iniziata in perfetto equilibrio fino al riposo lungo, poi il BCL come un vecchio diesel ha iniziato a girare sempre meglio, facendo vedere un bel basket, costruendosi un vantaggio da mettere al sicuro una importantissima vittoria che lo porta a pari punti della Virtus Siena dietro a Costone e Mens Sana, prossimo avversario del BCL nel match casalingo di domenica 7 Dicembre.