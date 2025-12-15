Rubriche



Nuova vittoria per il Bcl

lunedì, 22 dicembre 2025, 08:42

Basketball Club Lucca – Olimpia Legnaia

11/22 – 26/17 – 65/44 -80/74

11/22 – 37/39 – 28/5 – 15/30

BCL: Landucci 3, Valentini 15, Drocker 24, Donati ne, Dubois 4, Barsanti 3, Simonetti 11, Del Debbio 8, Pierini , Pichi 3, Trentin 9, Cirrone ne All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Legnaia: Euzzor 2, Santini, Merlo 18, Becchi ne, Baldasseroni 16, Lurini 2, Scali 7, Del Secco 8, Sulina 19, Castellani ne, Tintori 2, Lastrucci ne All.Armellini, ass. Erriu

Primo possesso per gli ospiti, palla persa e contropiede del BCL, chiuso con una tripla di Pichi, poi è Valentini a muovere il punteggio, prima con una tripla e poi da sotto, per gli ospiti a segno Tintori, Sulina e Del Secco per l'8/10 a quattro minuti dal termine della prima frazione di gioco

Olimpia Legnaia che sale di tono e ritmo con il passare dei minuti mettendo in atto un vero e proprio tentativo di fuga, con un break da 0/13, interrotto da Valentini, ma il gioco è tutto nelle mani dei fiorentini che martellano da tre punti il canestro biancorosso, portandosi in vantaggio con doppia cifra allo scadere dei primi dieci minuti.

Barsanti apre il secondo quarto con una tripla, ma ancora non sembra decollare il BCL, mentre l'Olimpia sembra invece aver perso lucidità in attacco e ne approfitta il BCL che con Trentin e Del Debbio tornano al più uno, 24/23, tanto però è bastato per far riprendere vigore a Legnaia che con Scali, Merlo e Sulina si riportano sul più 7 quando il cronometro dice che si giocherà per altri 4 minuti.

Drocker prova a togliere le castagne dal fuoco, prima da fuori area e poi da dentro per il 31/31, ma il BCL fatica, prova con Landucci a mettere il naso avanti, ma un canestro da sotto e tre liberi vanificano lo sforzo, 37/39 e tutti negli spogliatoi.

Inizio di ripresa favorevole ai biancorossi che riconquistano la guida del match portandosi sul 48/41 poi sale in cattedra Gianmarco, all'anagrafe di cognome Drocker e l'effetto che ha, è di mettere le ali al BCL, grazie a 4 triple consecutive firmando il 54/44. Poi è la volta di Valentini e Simonetti che grazie a degli assist spettacolari di Dubois chiudono il terzo tempino con un parziale esagerato di 28/

Ultimo quarto con l'inerzia che spinge verso gli ospiti che ai cinque minuti registrano un parziale da 5/21 ricucendo al meno 4, ancora un vantaggio, ma non tale da garantire alcuna certezza. Del Debbio spezza l'egemonia fiorentina e Drocker fa altrettanto per tornare al più 8 con due giri esatti di cronometro ancora da fare.

120 secondi durante i quali la tensione in campo sale all'inverosimile, l'Olimpia ci crede e il BCL sembra sbandare paurosamente sotto i canestri degli ospiti, è Del Debbio a rimettere punti importanti, poi Drocker per il più 6 a 24 secondi dall'ultima sirena con palla in mano all'Olimpia Legnaia che sciupa la sua occasione per tentare l'impossibile, ma di tempo per provarci ancora non ne rimane e il match si chiude sull'80/74, un'altra vittoria del BCL per proseguire la sua scalata alla classifica.