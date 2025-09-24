Rubriche



Bcl, si riaccende la sfida con Empoli

sabato, 4 ottobre 2025, 23:40

Il BCL torna a giocare tra le amate mura del Palatagliate, ed è forte l'emozione di tornare sul proprio parquet a giocare, malgrado si conosca anche quale listone del parquet è più scuro degli altri, malgrado tutto l'ambiente sia ormai più che familiare, il batticuore c'è sempre.

Per aiutare la squadra a superare l'emozione e quel pizzico d'ansia generata dal tornare a giocare in casa, la società del BCL ha deciso di spalancare le porte d'ingresso del palazzetto, ingresso libero per tutti quanti, appassionati, tifosi e curiosi, ma soprattutto, aprire le porte è per il BCL un gesto per ringraziare i tantissimi tifosi che durante tutta la scorsa stagione hanno affollato le gradinate del Palatagliate, spingendo e sostenendo la squadra fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di campionato

E' solo la seconda di campionato, ma in casa del BCL la tensione è già quella delle grandi sfide, l'ospite è l'USE Empoli, affrontato da poco in preseason, un amichevole dal punteggio favorevole al BCL, ma di scarso significato, dal momento che Empoli si presentò abbastanza rimaneggiato e senza Sakellariou uno degli ingaggi migliori per questa stagione.

Un Use Empoli decisamente diverso quello che ha tenuto al palo per 40 minuti lo Junior Casale, da quello dello scorso anno, facendo vedere di che pasta è fatto e quali sono le sue migliori armi. Con in campo Sakellariou, De Leone, Ciano, Cipriano e Paluzzi sono stati capaci di realizzare i soli 4 minuti ben 12 punti, quasi una macchina da canestri.

Arrivano quindi al Palatagliate forti di una bella vittoria conquistata d'autorità e decisi a rifarsi della doppia sconfitta, subita lo scorso anno, sia in casa che fuori casa. In casa BCL regna forte l'idea, lo stimolo di provare sempre ad alzare l'asticella, ovvero provare a fare sempre meglio della partita precedente. Quello di quest'anno è un campionato lungo e difficile, nel quale anche una sola battuta d'arresto potrebbe risultare dannosa. Poche le differenze tra le due squadre dopo una sola giornata di campionato, 84 i punti fatti dal BCL, 76 quelli degli empolesi, mentre in difesa meglio i ragazzi di Valentino che hanno incassato 64 punti contro i 69 della truppa di Olivieri.

Lo stesso Olivieri ha ben chiaro che l'USE Empoli è squadra da prendersi con le molle, assolutamente da non sottovalutare "Empoli è una squadra sempre molto competitiva. Hanno cambiato molto durante l'estate e sono già a buon punto nel consolidamento della nuova identità. Sakellariou è un tiratore mortifero; gli altri esterni Soviero, Cipriani e Ciano garantiscono punti da penetrazioni e tiri dal perimetro. Il reparto lunghi con i confermati De Leone e Tosti danno filo da torcere sotto le plance. Rosselli è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ancora super competitivo e perno di tutta la squadra empolese. Anche Paluzzi è da tenere sott'occhio, un'ala del 2005 molto versatile e dinamica. Landucci sarà ancora indisponibile. Gli altri ragazzi si sono ben allenati e sono pronti all'esordio casalingo di domenica." Appuntamento al Palasport di Lucca con ingresso libero domenica 5 ottobre alle ore 18, arbitreranno l'incontro BCL – Use Empoli i Sig. Marinaro e Nocchi di Pisa.